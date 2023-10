El mensaje a Europa del Superior de los Jesuitas sobre los inmigrantes: "¡Intégralos, aprovecha!"

El Superior General de la Compañía de Jesús ha reclamado que los países europeos pongan en marcha políticas de integración para los migrantes que intentan llegar al continente, a través del Mediterráneo o Canarias. El Padre Arturo Sosa Abascal destacaba que estas personas, como todos los migrantes, vienen con ganas de trabajar y recordaba la necesidad que va a tener de ellos Europa en unos años por la “crisis demográfica tremenda” que vive y la necesidad de más trabajadores.

Por eso criticaba que “algunos gobiernos hablen de lo contrario, de ver cómo logran que no se montan en la patera. El problema no es bloquearlos allí, sino generar una política para integrarlos”. En este sentido, recordaba el pasado migratorio de países como España o Italia, cuyos ciudadanos viajaron “no hace mucho tiempo” a América Latina o Norteamérica.

Arturo Sosa también lamentaba los dramas que nos deja actualmente la migración, denunciando que el tráfico de personas es más rentable que el narcotráfico: “Las pateras no son casuales. Significan grandes recursos de la mafia, personas que no tienen ningún escrúpulo y a los que no les importa nada la vida de estas personas”.

El superior de los jesuitas recordaba que hasta su país, Venezuela, acudieron muchos canarios, destacando que han sido los que mejor se han adaptado al país sudamericano. Cree que la solución a sus problemas se encuentra en los propios venezolanos, que tienen “una larga tradición de salir de abajo”. Un país que tiene una conciencia democrática muy fuerte y ahora es necesario buscar la solución porque el “pueblo venezolano tiene deseo de recuperar los espacios democráticos y de desarrollo humano integral que se han perdido”.

LA IGLESIA EN VENEZUELA

Arturo Sosa Abascal destacaba la buena salud que tiene la Iglesia en Venezuela, de donde desapareció en el siglo XIX, debido a la hegemonía de la ideología liberal y recuperó su presencia a principios del XX. Hoy tiene una presencia muy enraizada en la gente. “Como se dice en América Latina, es "popular" que significa que está metida en el interior de la gente, con una fe que va creciendo. Una iglesia estimada por la gente y por eso no siempre estimada por quien tiene que dirigir”.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL MUNDO

Abascal es el primer no europeo que llega a ser General de los Jesuitas, respondiendo a los cambios demográficos que se han producido en la orden, ya que ahora la mayor parte de sus integrantes proceden de Sudamérica, África y Asia. Actualmente, cuenta con 14.500 miembros, de los que 11.000 son sacerdotes. Aunque ha descendido su número, gracias a una mayor participación laica, ahora llegan a más lugares y más gente.

En la actualidad, las vocaciones nacen de países en donde los cristianos son minoría, como en India, donde hay 4.000 jesuitas, aunque los cristianos no llegan al 2 % de la población. En este país la labor de la compañía se centra en la educación y nos contaba cómo muchas de las personas que están vinculadas a estos centros no son cristianas. Hablamos tanto profesores como de alumnos, “que agradecen la labor que hace la compañía y la valoran positivamente. El verdadero cristianismo es humanizador, no tiene que ver con la raza o la religión, sino con hacerse persona”, explicaba.

El Superior de los Jesuitas con Hipólito Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias





ECCA.EDU

Fruto de la vinculación de la orden con la educación es Radio ECCA, ahora Ecca.Edu, así como otras emisoras que, por ejemplo, en Venezuela, se dedican a formar a la población. En este caso, cita a 25 radios que llevan a cabo esta práctica, destacando a “Fe y Alegría” que también cuenta con una presencia social muy importante.

FRANCISCO, UN PAPA JESUITA

El Padre General de los Jesuitas desmentía que la compañía tenga una gran influencia en el seno de la iglesia, recordando que el movimiento nació para ayudar en su labor.

En este sentido, aseguraba que tener un papa jesuita, en referencia a Francisco, les ha valido"sobre todo para tener más trabajo", destacando además que los integrantes de la orden hacen voto de no aceptar el episcopado. De hecho, los únicos obispos jesuitas que ha habido se han dado en situaciones en las que no había otra persona que pudiera asumir esa responsabilidad.

Define a un jesuita como aquella persona que tiene una experiencia de encuentro personal con el crucificado resucitado. “Ser jesuita nace de enamorarse de Jesucristo, su cruz y su misión. Y eso lleva a esa persona a decir que quiere que el sentido de su vida sea acompañar a la misión que Jesús encomendó a la iglesia. Y se asocia a este cuerpo que por eso se llama compañía de Jesús”, contaba en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias.