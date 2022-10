Los vecinos alertan del paseo del barrio de San Cristóbal: “Si las mareas vienen con reboso, el muro se cae”

Los vecinos del barrio de San Cristónal se quejan de que los trabajos no se hayan declarado de emergencia y piden que el consistorio capitalino no mire a otro lado y empiecen las obras cuanto antes. Consideran que las viviendas pueden derrumbarse si no se actúa en ese espacio.

En COPE Gran Canaria hemos hablado con Felipe Alonso, jubilado, que lleva 40 años viviendo en el barrio. Insiste en que todo el barrio está muy preocupado por “la falta de atención por parte del ayuntamiento. No han empezado unas obras que tienen que ser urgentes, ya que el paseo se cae a cachos”.

Sobre cuándo van a empezar los trabajos, dice Felipe alonso, que “es una gran pregunta, que no sabe ni cuando empiezan ni cuánto tiempo va a durar ese muro. Por ahora está sostenido por una base de cemento tremenda, pero a ver cómo vienen las próximas mareas, Las mareas grandes se supone que son los próximos días 8, 9 y 10 de octubre. Si vienen con reboso no creo que vayan a superar esas mareas, pero nunca se sabe”.

Critica que el diseño de paseo cuando se rehabilitó se hizo mal porque se pusieron unas rampas que no frenan la fuerza del mar. “Es que uno de los problemas que hay en San Cristóbal es que con el diseño del paseo, los cambios de corriente y cambios climáticos han desaparecido las plazys. Me refiero a la grosa, a lo que es el material de playa, las piedras han desaparecido totalmente y el agua entra por debajo del paseo”.

Felipe Alonso: "Como no había materiales de playa, sin cimientos, el mar intenta buscar lo que hace la base dura. Por eso, al no haber tanto material de playa, pues echaron una base y ahí es donde el mar ahora está actuando, rompiendo los cables etc.”.

Los vecinos consideran que a pesar de que hayan destinado fondos para reparar el muro del paseo, “este se va terminar cayendo, porque a pesar de que el ayuntamiento tenga 172.000 euros desde marzo para actuar, no es suficiente para arreglarlo todo. No entiendo qué actuaciones van a llegar a cabo cuando esta estructura está muy fatigada y deteriorada, y no hay tanto dinero”.

Felipe Alonso dice que la preocupación de los vecinos es “que la marea pueda arrastrar más material por debajo. Además, si el agua entre por arriba, pues va a ser peor porque se filtra y choca contra las viviendas”.

“Ellos no tuvieron en cuenta el diseño de este paseo, porque se hizo hasta una rampa. El mar entra con mucha fuerza, el diseño del paseo está mal hecho porque ahí viene el mar con una fuerza tremenda, y hay hasta una rampa. Los vecinos cuentan que con esa fuerza del mar, sus paredes tiemblan, también las vasijas y el agua sale por el inodoro”, añade.

Este vecino cree que la solución pasa por construir un rompeolas, “para que el mar no entre de manera tan salvaje al paseo y lo dañe aún más todo”. Asegura que hace muchos años existía uno y eso minimizó los perjuicios en dicha infraestructura.

Alonso dice que “tarde o temprano caerá el paseo, ya que si hay mareas altas, vienen con rebosos y de una manera muy fuerte, nos tememos lo peor, porque no nos da seguridad”

Felipe Alonso acusa al alcalde de no hacer ninguna actuación en esta zona de la capital y pide que sean escuchados. “Las últimas declaraciones que dio sobre dicho derrumbe del muro, dice que fue por culpa de Hermine y sus lluvias. Me entra la risa, ya que el agua dulce no es la causante de esos destrozos, sino ha sido culpa de la fuerza del mar y el gran deterioro del paseo, porque no ha tenido un adecuado mantenimiento”.

Además, señala que en estos dos años, la última vez que el alcalde fue a visitar la zona, no se ha hecho nada. Concluye señalando que esto “se puede constatar por la falta de mantenimiento del paseo.Vas caminando y tienes que mirar al suelo porque te puedes caer. Se ha hecho una mala gestión y no se ha mantenido, nos sentimos algo abandonados, porque está muy deteriorado”.