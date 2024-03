Lopesan busca captar a un 'turismo premium' en la ITB de Berlín

Lopesan Hotel Group estará presente en la feria International Tourism Berlin con el propósito de captar a los 'clientes premium' de Alemania, destacando la personalización de los servicios, a través del programa Unique by Lopesan, las políticas verdes y la exclusividad de los hoteles que forman parte del portafolio de la compañía.

Este año, el objetivo es poner el foco no solo en los establecimientos de Gran Canaria o Fuerteventura, sino que también se hará especial hincapié en la promoción del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, de República Dominicana, así como del Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, en Tailandia.

La estrategia comercial asociada a los establecimientos de la marca IFA by Lopesan Hotels correrá a cargo del equipo de profesionales de la nueva oficina de Berlín que desde su apertura, se ha centrado en el objetivo de continuar creciendo en Alemania, Austria y todo el mar Báltico mediante la suma de nuevos activos a la actual cartera de negocio.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba, quien nos ha adelantado que su prioridad es captar a un cliente que deje un mayor gasto en el destino. Para ello, considera que es necesario que el destino ofrezca una oferta complementaria y una renovación hotelera adecuada a ese tipo de turista.

Según José Alba, ahora mismo el Lopesan tiene 22 hoteles repartidos por todo el mundo. “Con la nueva expansión del Costa Bávaro fase II, ya serán 23, pero que valen por 50, por el volumen de la creación de camas. El Costa Bávaro I, son 1.045 habitaciones y el Costa Bávaro II son 1.009 habitaciones, por lo tanto, el equivalente de nuestro crecimiento es el de 3 o 4 hoteles con otras cadenas hoteleras.

Un tercio de los clientes del grupo Lopesan en Canarias es alemán

El objetivo de Lopesan de acudir a la feria ITB de Berlín es que el cliente alemán vuelva a apostar por nuestra isla y por alojarse en sus hoteles, con una oferta variada de alojamientos. “Para nosotros el turismo alemán tiene mucha importancia, porque es el cliente mayoritario en nuestra cuenta de explotación, lo ha sido y lo sigue siendo. El cliente mayoritario nuestro es alemán, por eso nos parece primordial apostar por ellos”.

José Alba expone que “un tercio de nuestros clientes son alemanes, pero si es cierto que el mercado alemán está en una situación de salud buena, pero ha estado mejor. En Gran Canaria, en este momento estamos por encima de los 800.000 clientes, a diferencia de los más de un millón que tuvimos en el 2019. La tendencia está algo más estancada, por lo tanto, hay otros mercado que crecen en cuota de mercado y esperamos que ese tercio se torne a un 25 %”.

Para el grupo hotelero, es importante seguir atrayendo al mercado alemán y para ello están renovando hoteles de su cadena. Considera que también debe de ir de la mano con las administraciones públicas que son las que deben crear un destino mucho más exigente.

Es decir, “deben seguir ampliando y mejorando la oferta hotelera de la isla, así como ampliar la oferta complementaria: gastronomía, buenos parques temáticos y en la responsabilidad pública de tener unas infraestructuras públicas a la altura del destino turístico que tenemos”.

Preguntado por el proyecto de parque de atracciones en el Veril, el Siam Park de Gran Canaria, José Alba asegura que “si dependiera de nosotros, hubiese salido la luz ya, al igual que nuestros cuatro proyectos hoteleros. Nos solidarizamos con ellos y queremos que nuestros proyectos vean la luz pronto.

“Hay que asumir riesgos para subir la calidad”

El grupo Lopesan tiene un proyecto de renovación en el hotel Villa del Conde. “Es un nuevo proyecto de renovación, con el objetivo de elevar su posicionamiento a un estrella superior con la ampliación de 128 habitaciones, que está en pistoletazo de salida a mediados de 2024. Esperemos que se convierta en el hotel de referencia para el lujo clásico”.

José Alba dice que a pesar de que los proyectos de renovación les suponen un desafío y un riesgo para ellos, pero son imprescindibles para subir la calidad de sus servicios. Considera que todos los agentes turísticos del destino deben también arriesgar, con el objetivo de mejorar o renovar lo que se ofrece al turista.



Stand de Lopesan Hotel Group para la ITB de Berlín - LOPESAN HOTEL GROUP

“Con esto intentamos de alguna manera lanzar el mensaje de que hay que asumir riesgos para subir la calidad, porque es bueno para todos, no solo para el grupo en el largo plazo, sino para el bien del destino, en el corto plazo. Insisto en esto porque una inversión en un hotel que se va a convertir en un hotel de cinco estrellas superior requiere de un riesgo alto, porque ese mercado no está y hay que buscarlo.

"Hace falta una inversión en marketing muy fuerte y eso también requiere que las infraestructuras y la oferta complementaria esté al nivel del hotel", expone.

Cree que hay que explicar a la ciudadanía que el turismo es nuestro motor económico y por eso es importante seguir mejorando el destino. "Hace falta sensibilizar al pueblo canario y a la vez hace falta tener algo pedagogía para explicarles que el producto turístico lo es todo. No solo son los hoteles, ni una playa, son las carreteras, lo que se encuentra el cliente al llegar al aeropuerto, las fachadas de edificios públicos, las aceras, los bulevares etc., por lo tanto, hay que cuidarlo. Me consta que específicamente los ayuntamientos de San Bartolomé y Mogán está muy por encima que esto esté acorde de la oferta turística que queremos. Pero esto no está solo en el marco de ellos, sino que hay muchísimo que mejorar en los productos y la vista del que nos visita por primera vez".