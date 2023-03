LIVVO Hotel Group reconoce que en 2025 se recuperará el mercado alemán

La ITB de Berlín vuelve a recuperar el formato presencial después de tres años on line, además con una nueva formulación porque se reduce sus días de cinco a tres, del 7 al 9 de marzo y dirigido exclusivamente a profesionales. El germano es uno de los países emisores de turistas a Canarias con más presencia, el objetivo del archipiélago es recuperar unos 376.000 turistas que se perdieron durante la pandemia, cifra que según el director de Expansión de LIVVO Hotel Goup, Carlos Jimeno, se restablecerá en los próximos años: “no es difícil recuperar los turistas alemanes, quizás si en 2023, pero el turista volverá a canarias en el 2024 o 2025.”

Jimeno reconoce que a día de hoy se nota una “bajada importante” del mercado alemán “en torno a un 20 o 30 %” pero se ha suplido con la llegada de turistas de otros países como el francés o el polaco, además resalta la importancia del modelo de negocio de LIVVO “trabajamos con pequeños hoteles que no tienen la infraestructura y no pueden desarrollarse y nosotros se la ofrecemos, trabajamos la venta on line que compensa la ocupación.”

No obstante, el empresario reconoce que todavía el archipiélago tiene margen de mejora, echa de menos más oferta complementaria “debemos cualificarla, tenemos buen clima, buenas playas, naturaleza espectacular, pero necesitamos algo más de cultura, deportes, es decir, algo más que no sea sol y playa, este es el ‘leitmotiv’ del turista, pero es necesario más oferta para poder paquetizar para que el turista gaste más en destino.

El hotelero destaca el carácter medioambiental del turista alemán, “el visitante germano, cada vez más, se preocupa de que el hotel cumpla todas las certificaciones medioambientales: “nosotros tenemos la certificación ‘Biosphere’, y de esta manera, aplicamos la sostenibilidad en sentido amplio, desde todos los puntos de vista.