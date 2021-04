José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias: "Con la vacuna veo esperanza"

Esperanza. Es el sentimiento que ha querido transmitir el Obispo de Canarias, José Mazuelos, con respecto a la situación de pandemia y la campaña de vacunación. El prelado espera que se cumplan los plazos de vacunación en cuanto se confirme y se tengan las nuevas dosis de las vacunas en España, y que se aumente el ritmo de suministro de dosis para alcanzar el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño en verano. “Veo la esperanza. Es lo que me transmiten los casos de Israel y Gibralatar”, destaca, donde los niveles de vacunación son muy altos y han permitido ya un despliegue de “nueva normalidad”.





Esperanza que se traduce no solo en una mejora de la situación sanitaria y en la lucha contra el virus, sino que el obispo habla también de mejora en el sector turístico y en la economía familiar de las Islas. “Esperemos que a medida que se consiga la inmunidad de rebaño bajen las restricciones y que pronto volvamos a tener turismo y los hoteles llenos”, expresa.





CENTROS DE ACOGIDA Y COMEDORES SOCIALES DESBORDADOS





La dificultad económica que atraviesa el archipiélago es muy importante, donde el cero turístico en muchos tramos del año han provocado el hundimiento de muchas empresas, y donde muchas familias sobreviven de los ERTEs. Otras muchas no solo no consiguen mantenerse con estos, sino que no cuentan con ningún sostén dinerario ni empleo, lo que les obliga a acudir a Cáritas y otras organizaciones sin ánimo de lucro para poder sobrevivir a las dificultades que afronta la sociedad canaria.





Según el obispo, se han duplicado las personas que asisten diariamente a los comedores sociales de la Iglesia católica. “A los comedores para sin techo de Cáritas van quinientas personas diarias, el doble que el año pasado”, lamenta. Además, avisa de que se abrirán nuevos centros para los sin techo de Gran Canaria, que ayude a los que ya existen a poder trabajar y acoger a tantas personas. “Vamos a abrir otro centro también para personas sin hogar. Está Cáritas y el hermano Jesús con su centro para acogidas de los sin techo, además de la Cruz Blanca”.





MUCHOS DE LOS SIN TECHO SON INMIGRANTES





Muchas de las personas sin hogar que acuden a los centros son inmigrantes. Así lo relata el sacerdote. “Muchos inmigrantes son lanzados a esta realidad. Ellos no pueden ser obligados a estar en centro de refugiados, y pueden tomar la decisión de salir. Se les obliga a estar en la calle, al final”. Al respecto de esta situación ha querido tomar parte también el Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, quien considera que la situación comienza con los menores cuando estos alcanzan la mayoría de edad. “Cuando los menores que están en los centros oficiales cumplen 18 años los dejan salir, al estar ya bajo la responsabilidad de las instituciones y salen a las calles y se convierten en sin techo”, comenta.





Además, advierte que esto no es un rasgo de la pandemia y el crecimiento de la afluencia migratoria, sino que es un problema que vienen observando desde hace años. “Muchos de ellos se quedan en la calle sin recursos y sin ninguna oportunidad”, lamenta.





Mazuelos considera que la solución y el problema vienen de los países de origen de los inmigrantes. “La realidad de la inmigración es poliédrica. África es una región con muchas materias primas, y la guerra es el recurso que se utiliza para esquilmarla. El primer mundo es responsable”, denuncia. Considera que se debe seguir fomentando el desarrollo de lugares de origen, donde incluso el Papa Francisco ha pedido que se avance en la vacunación en estas regiones.