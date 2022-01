Vendedores del rastro: "Merecemos que se sienten con nosotros y nos digan dónde van a mandarnos"

Los vendedores del rastro siguen esperando la respuesta del Ayuntamiento capitalino a su petición de trasladar los puestos a la zona Puerto en lugar de a la subida de Tafira, enfrente del CC Monopol, como es la intención de la corporación local.

Así, el portavoz de la Asociación Rastro Parque Blanco, José Gómez, explicó que “de momento no nos han dicho nada. Hay silencio y estamos indignados, porque no nos han consultado nada, ni ha habido consenso. Entendemos que tienen, como mínimo. que contar con nosotros y sentarse a hablar para decirnos dónde vamos a ir”.

El cambio de ubicación está motivado por el comienzo de las obras de implantación del carril de la MetroGuagua, que afectarán al parque blanco, zona donde se instalan los puestos de venta del mercadillo. Para Gómez, “ya ha pasado el mes de enero y no han empezado las obras. El señor Quevedo dice que sólo somos veinte, pero yo ya he recogido 300 firmas de clientes. Nosotros queremos estar en la zona Puerto, porque en la nueva ubicación perdemos la clientela de 40 años y eso no nos lo podemos permitir”, aseguró.

El portavoz del mercadillo municipal hizo hincapié en que “queremos mejorar y no empeorar, deseamos ir a un domingo a trabajar y tener aparcamientos, los cruceros al lado y las guaguas, porque ya es una costumbre ir a los puestos y pasearse por los mercadillos. Si no tenemos eso, estamos perdidos”.

Por último, el representante de la Asociación de vendedores dijo ignorar los motivos por los que desde el Ayuntamiento dan la callada por respuesta: “No sabemos los motivos del silencio, pero seguimos esperando. El señor Quevedo dice que no le he pedido cita y eso no es así”, comentó antes de advertir que “los vendedores están todos negándose a recoger y dicen que no van a montar en el nuevo emplazamiento”.