Hotel Santa Catalina premiado entre las 10 mejores rehabilitaciones hoteleras

Los premios Re Think han premiado al histórico Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, como uno de los diez mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera ya ejecutados en España.



Este galardón, del que ha informado la cadena hotelera en un comunicado, están impulsados por el Grupo Habitat Futura y Turismo Sostenible Media, junto a su partner oficial, el Instituto de Turismo Responsable.



Junto al hotel de la capital grancanaria también fueron incluidos en esta decena de mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación energética ya ejecutados en España el Hotel Viura, Es Racó D’artà, Sentido Benalmádena Beach Hotel, Castilla Termal Monasterio De Valbuena, Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, Hotel Mim Ibiza, Hotel Lava Beach, Innside Alcudia y el Riu Palace de Jandía.



El concejal de Turismo y presidente del consejo de administración de la sociedad municipal Hotel Santa Catalina, Pedro Quevedo, ha recibido esta distinción en un acto celebrado en Madrid, en la sede de la Secretaría de Estado de Turismo, entidad colaboradora de Re Think junto al Ministerio de industria, Comercio y Turismo.



La Organización Mundial del Turismo (OMC) también avala esta iniciativa, concebida para alentar a la rehabilitación hotelera en un marco sostenible.



Los organizadores ya habían distinguido al Santa Catalina en 2019, como uno de los diez mejores proyectos de rehabilitación por recuperar la esencia original de un inmueble diseñado en 1945 por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre.



Quevedo ha manifestado su orgullo porque se ha demostrado que es "una gran inversión para Las Palmas de Gran Canaria"y porque "el hotel ocupa el lugar que merece como emblema del carácter turístico de la ciudad y su atractivo patrimonial".



El presidente del consejo de administración de la sociedad Hotel Santa Catalina recordó el prolijo proceso de adjudicación de la gestión del establecimiento, con los objetivos fijados desde el ente público para actualizar su oferta y servicios a las necesidades actuales, manteniendo su esencia histórica.



El premio Re Think, ha apuntado Pedro Quevedo, "reafirma en la dirección que se ha marcado para el hotel desde la sociedad municipal, la de realzar su legado y actualizar su oferta a los tiempos que corren".



La rehabilitación, ha dicho, ha sido buena "para el turismo si también lo es para la ciudad".



El montante total empleado por el grupo en la rehabilitación ha rondado los 38,2 millones de euros, eincluyó la recuperación e incorporación de una importante muestra de obras de arte en sus instalaciones.



El hotel reabrió en noviembre de 2019, después de una laboriosa ejecución de las obras y en 2020 celebró sus 130 años de historia.



El Hotel Santa Catalina fue sede en estos últimos meses de la exposición 'Biotopías', programada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el Parque Doramas, del Festival Internacional de Bach, de encuentros programados por Turismo de Las Palmas de Gran Canaria dentro de las dos ediciones celebradas de LPA Estación, entre otros eventos.