"Hay familias canarias que no podrán regresar a casa en Navidad por el coste de las PCR"

El precio de las pruebas PCR está suponiendo un obstáculo insalvable para algunas familias canarias que viven en el extranjero y que quieren regresar a las islas por Navidad. Su alto coste, unido al precio del billete hacen inviable para sus economías el desplazamiento.

Nos lo ha contado Noemí Hernández. Es una joven canaria que vive y trabaja en Londres. En su caso, vuela hacia Canarias junto con su marido e hija el próximo sábado después de que hayan contratado los servicios de un laboratorio para realizar la prueba. Una PCR que va a salir cara. Su coste por persona es de 179 libras, que se suma al precio del pasaje de avión, 82 libras.

Noemí no ha tenido la opción de recurrir a la opción más barata. Los laboratorios con los precios más económicos no tienen hueco para hacer más pruebas y no garantizan que el resultado esté listo en 48 horas, como es necesario para viajar. En su caso, si no pudiera ser posible darles el resultado antes, les devolverían el dinero.

Otro problema han sido los niños. En el Reino Unido muchos laboratorios no están haciendo las pruebas PCR a los menores de 13 años. Algo que afecta a su hija de poco más de un año. Ni siquiera Boots, la farmacia más popular del país, donde por cierto la prueba tiene un coste por persona de 120 libras.

Todos estos condicionantes están haciendo que muchas familias hayan descartado el desplazamiento a las islas. El dinero es el factor principal, al no poder afrontar el gasto extra que supone la prueba. Noemí ha podido pagarlo como ella dice “cerrando los ojos y quitando un poco de dinero aquí y allá”, algo que no todo el mundo puede hacer.

Como vemos la petición que ha hecho Canarias al Estado para que los turistas puedan venir a Canarias con test de antígenos en vez de PCR, no afecta solamente a los ciudadanos extranjeros. Muchos canarios pasarán lejos de sus familias las navidades, al igual que han tenido que hacer en este 2020 que, afortunadamente, dentro de poco llegará a su fin.