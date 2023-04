Hallan restos humanos maniatados en un yacimiento arqueológico de Gáldar

Arqueólogos del servicio de Patrimonio del Cabildo grancanario han hallado restos humanos maniatados y enterrados boca abajo en un yacimiento arqueológico descubierto en un acantilado de Caleta de Arriba, en Gáldar, donde se han recuperado los huesos de seis personas.



Los cuerpos se encontraban en una zona acantilada de esa zona y la intervención corrió a cargo de la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio del Cabildo, según ha informado la corporación insular.



El hallazgo se produjo entre marzo y abril, en un área en la que la erosión natural dejó al descubierto una antigua cueva de habitación prehispánica, que quedó sepultada por un derrumbe masivo.



De acuerdo con los expertos, con el paso el tiempo, ese mismo derrumbe sirvió como lugar de enterramiento, tal y como se dedujo de la presencia de huesos humanos de, al menos, dos individuos adultos, que quedaron al descubierto por la acción de las lluvias.



Así, los trabajos se desarrollaron en ambos depósitos arqueológicos, si bien se priorizó la recuperación de los enterramientos, "ya que ese material presenta una mayor fragilidad y riesgo de deterioro", añade la nota.



Los primeros indicios disponibles llevaron a pensar al personal técnico que los enterramientos podrían corresponder a un aprovechamiento funerario de este lugar por parte de los antiguos canarios.



Sin embargo, la intervención arqueológica ha desvelado rasgos singulares, al determinarse que los restos pertenecen a hombres adultos y adultos-jóvenes, que no están amortajados y que, como principal característica, algunos de ellos fueron enterrados boca abajo y aparentemente maniatados.



Desde el Servicio insular de Patrimonio Histórico se especifica que el número de individuos identificados asciende a seis, que se encontraban en puntos distintos y que, en algunos casos, estaban colocados unos sobre otros, sin ningún cuidado en su disposición.



Además, se detalla que los cuerpos fueron cubiertos por grandes piedras del propio derrumbe, lo que ocasionó que se fracturasen varios huesos.



El Cabildo ha destacado también que, salvo esos restos humanos, no se han identificado otros materiales que permitan realizar una asignación cronológica-cultural a los enterramientos, "aunque no hay dudas acerca de la singularidad de estos depósitos y de que requieren una investigación de mayor profundidad".



Por el momento, y una vez culminada la fase de trabajo de campo, los restos humanos están en proceso de estudio y ya se han seleccionado las muestras para su datación por Carbono 14, por lo que el Servicio prevé que, en unos meses, se contará con nuevos indicios que permitirán explicar este hallazgo.