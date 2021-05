Guaguas Municipales, impulsora del transporte público sostenible

Desde hace tiempo, las políticas de movilidad en Las Palmas de Gran Canaria tienen como premisa básica el respeto al medioambiente y la búsqueda de una mayor sostenibilidad, para reducir las emisiones contaminantes. De ahí, la apuesta de Guaguas Municipales por la adquisición de diez guaguas híbridas que hoy hemos conocido de primera mano en COPE Canarias.

Los nuevos vehículos, de la marca china King Long, han supuesto una inversión de 3,3 millones de euros, pero con ellas se reducirá hasta en un 20 por ciento el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

Miguel Ángel Rodríguez, director general de Guaguas Municipales, ha confirmado que, a pesar de las dificultades económicas generadas por la pandemia, entre el año pasado y este primer cuatrimestre han gastado 16 millones de euros en la renovación de 57 autobuses de los 260 transportes que componen la empresa.

Asimismo, el director general de Guaguas Municipales ha explicado que, “desde el punto de vista de emisiones, nos interesa más las guaguas eléctricas”. Sin embargo, estas últimas pueden llegar a rozar los 500 mil euros. Por ello, la compañía ha optado por las híbridas, pues permite “quitar otros vehículos que son mucho más contaminantes” y, a su vez, “incorporar medios que son más baratos”.

No obstante, Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que no van a sustituir todas sus guaguas por híbridas, sino que “es un punto intermedio entre llegar al eléctrico o al hidrógeno, que son los caminos a los que se dirige la movilidad ahora mismo”. De hecho, su interés se centra en conseguir que todos sus vehículos sean de hidrógeno. Pero, por el momento, este sueño no podrá hacerse realidad porque aún se está trabajando en prototipos.

En la misma línea, Rodríguez ha aseverado que “China tiene el 95% de los materiales necesarios para hacer estas baterías”. Europa también ha mostrado su interés por ellas y trabaja para poder capturar el hidrógeno y guardarlo en una batería. No obstante, el presidente de Guaguas Municipales ha observado que “ese proceso tiene que mejorar” y que “son bastante caras” debido a que están en fase beta. A pesar de ello, el empresario no pierde la esperanza de que, cuando se empiecen a fabricar en serie, su coste disminuya y puedan poner en funcionamiento esos vehículos en la Isla.

KING LONG, LA EMPRESA CON LOS MEJORES REQUISITOS

Por otra parte, ha recalcado que su apuesta por la compañía china King Long ha sido porque se presentaron a un concurso, el cual ganaron por numerosos ítems como la combinación de precios, el coste de mantenimiento o los periodos de entrega. Pero hay que recordar que también es una empresa local, pues tiene sedes en toda España.

Mientras la tecnología avanza en otros puntos del mundo, Miguel Ángel Rodríguez seguirá “expectante porque preferimos que los experimentos los hagan otros, como Barcelona o Madrid, que tienen mucha capacidad de inversión y que pueden hacer esas pruebas sin ningún problema”. Híbrida, eléctrica o de nitrógeno, lo que realmente preocupa a Rodríguez es que “los vehículos sean fiables” y presenten los menores problemas posibles.

De hecho, también visualiza al gas natural comprimido como una solución intermedia hasta que puedan adquirir los deseados vehículos de nitrógeno. Tal y como ha explicado Miguel Ángel Rodríguez, “dentro de los combustibles fósiles, el GNC es el más ecológico”. Esto se debe a que “prácticamente no emite partícula alguna” y su consumo también es mínimo.

Rodríguez ve esta opción posible gracias a que DISA dispensa este petróleo a otras empresas como la Flota de Transporte de Recogida de Residuos de Santa Cruz de Tenerife, quienes también disponen de automóviles con este tipo de motor.

Aunque ahora existen numerosas opciones respetuosas con el medio ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, director de Guaguas Municipales, ha recordado que “el transporte público, con el modo de propulsión que sea, ya es ecológico porque quita muchos coches de la calle y es un vehículo masivo”.

“ESTÁ TODO EL MUNDO EN FASE DE EXPLORACIÓN DE ESTA NUEVA TECNOLOGÍA Y GUAGUAS MUNICIPALES SE TIENE QUE SUMAR”

Por su parte, José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha aseverado que el ayuntamiento también está inmerso en numerosos proyectos para comenzar a trabajar con el hidrógeno, ya que considera que “es una tecnología que puede resolver muchos problemas”. “Está todo el mundo en fase de exploración de esta nueva tecnología y Guaguas Municipales se tiene que sumar, al igual que nos sumamos en su momento al eléctrico”, ha añadido Ramírez.

Sin embargo, el concejal de Movilidad también ha apuntado que estas innovaciones avanzan muy rápido, por lo que “cada día hay novedades”. Por ello, no quieren realizar un cambio radical de todas sus guaguas y optar solo por los vehículos eléctricos o los híbridos, sino esperar hasta que salgan nuevas opciones y elegir la mejor.

Asimismo, José Eduardo Ramírez ha señalado que “debe haber un ajuste en cuanto a los precios de las guaguas”, ya que, “ahora mismo, una guagua eléctrica cuesta el triple que una guagua convencional”.

Por otra parte, ha insistido en que el ayuntamiento de la capital grancanaria está elaborando un nuevo modelo de ciudad. Su objetivo es que “los peatones tengan más protagonismo”, así como que “puedan elegir la mejor manera de moverse”.

Es decir, la propia ciudad pondrá a disposición de los ciudadanos diferentes transportes sostenibles a través de las guaguas, las bicicletas eléctricas o convencionales, diversas paradas de taxis o con una plataforma peatonal en Mesa y López.

El concejal de Movilidad ha explicado que esta iniciativa fomenta la “movilidad inteligente e, incluso, comprometida con la ciudad en la que una vive y con el resto de vecinos”. “Cuando los que podemos elegir tomamos la decisión de utilizar la forma más sostenible, la más limpia, la que menos espacio ocupa o la que menos contamina, también es una decisión comprometida con la ciudad e, incluso, con aquellos que no tienen más remedio que coger el coche. Porque estos últimos circularán mejor y tendrán más posibilidades para aparcar”, ha argumentado José Eduardo Ramírez.

GRAN CANARIA TRABAJA PARA FOMENTAR EL USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Paralelamente, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, colaboran con el fin de incentivar uso del vehículo eléctrico en la isla. Para ello están llevando a cabo medidas como que los vehículos eléctricos no tengan que pagar en la zona verde o que en algunos de los carriles bus-taxi también puedan circular estos coches. Además, Ramírez ha explicado que tendrán excepciones de tipo fiscal, ya que el ayuntamiento les bonifica con el 75% de impuestos de circulación.

Además, ambas instituciones se encargarán de llenar la ciudad de ‘quitamiedos’, cargadores gratuitos para los vehículos eléctricos. Por si fuera poco, también pretenden incorporar estos puntos de carga en todos los aparcamientos públicos. Según el concejal de Movilidad, solo pagarían por entrar al parking, pero no por recargarlo.

De hecho, José Eduardo Ramírez ha recordado que la “Unión Europa está apostando fuerte y apretando” en cuanto a innovación tecnológica, pues “ya hay muchas casas de coches que están empezando a construir solo vehículos eléctricos”. “Yo creo que esta década de los años 20, creo que va a ser la era del cambio al vehículo eléctrico”, ha sentenciado Ramírez.

En la misma línea, el concejal de Movilidad espera con ilusión que podamos disfrutar del metro guagua en 2023. Sin embargo, ha reconocido que “no depende exclusivamente de nosotros” y que “hay muchos factores que pueden hacer que se retrase el proyecto”. Es más, esto ya está ocurriendo, pues “la contrata que ganó el concurso para la obra de Mesa y López abandonó el proyecto por problemas de carácter económico. Eso nos obligó a volver a sacar otro concurso para finalizarla”.

A pesar de todo esto, José Eduardo Ramírez ha insistido en que “es un trabajo de muchísima gente” y que “no ha sido fácil”, porque estas innovaciones han generado momentos de tensión. “Cuando se proponen cambios en la cultura de la gente tan complicados, pues a veces no son bien recibidos. Pero creo que cuando se tiene un objetivo, se pelea por él y no se dan bandazos, sino que se tiene claro lo que hay que hacer, al final la gente termina reconociendo el trabajo”, ha opinado el concejal de Movilidad.