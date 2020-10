Un fotoperiodista, ante el drama de Arguineguín: “En 25 años de profesión, no he sufrido este tipo de censura”

Javier Bauluz, es ganador de un Premio Pulitzer de Periodismo en 1995 y fotoperiodista especializado en fenómenos migratorios y de lugares de conflicto. Ahora mismo se encuentra en la isla de Gran Canaria desde hace 12 días, para intentar retratar el drama humanitario y la incesante llegada de inmigrantes a nuestro archipiélago.

En redes sociales y en nuestros micrófonos, Javier ha denunciado que "tan solo ha podido hacer una fotografía usable ya que hay órdenes directas del Ministerio del Interior, para que no nos dejen hacer nuestro trabajo”.

El fotoperiodista relataba en COPE que cuando acude a hacer fotografías le sitúan a el y a sus compañeros, tras una valla amarilla a 150 metros de distancia del campamento levantado por Cruz Roja. Una situación que no permite retratar a los migrantes de la manera que le gustaría, para mostrar a la sociedad el drama que esconde la migración irregular y combatir el rechazo que se genera por desconocimiento.

“Por lo tanto solo podemos fotografiar bultos. Estas imágenes lo que provocan o ayudan es a colaborar en ese discurso de xenofobia que existe ahora mismo. Cuando fotografías a los que llegan en pateras debes reflejarlos como son para poder entenderlos, sentir empatía y tener un conocimiento real de lo que pueden estar sintiendo en ese momento”.

"25 AÑOS CON DIFICULTADES PERO SIN CENSURA"

Javier Bauluz nos contaba que lleva 25 años fotografiando los fenómenos migratorios por todo el mundo. Asegura que nunca había tenido este tipo de problema, hasta ahora. "En los últimos meses algunos compañeros que cubren historias en Canarias, Ceuta o Motril, están siendo censurados".

En sus 25 años de profesión, se ha enfrentado con diferentes problemas, pero no a este nivel. “Me he movido por muchos lugares del mundo, pero nunca me ha pasado algo así; que de repente el Ministerio de Interior no nos deje ver nada. Cosas que hemos estado fotografiando todos los años anteriores sin problema”.

Javier Bauluz: “Lo que está claro es que es una orden que viene de arriba. Llevo una semana hablando con los responsables de Interior, tanto local como regional. Queremos hacer una protesta, ya que los gráficos no podemos contar lo que está pasando aquí”.

Gracias x apoyo @PDLI_@aprensamadrid@ctxt_es@RSF_ES@RSAcogida@openarms_fund y #periodistas y ciudadanos. Es importante. Lo peor en mis 25 años migrantes. No quieren q veamos personas, solo bultos deshumanizados. Ideal x xenofobia, terrible para empatía y derecho información https://t.co/8fNxsBQYG0 — Javier Bauluz (@javierbauluz) October 17, 2020

En el 2001 empezó a contar a través del objetivo lo que ocurría en Canarias en materia de inmigración. “En ese entonces no habían estos problemas, ni vallas vigiladas por policías para no dejarnos pasar”.

Según el fotoperiodista “si no lo vemos nosotros, los ciudadanos tampoco lo ven; porque nosotros somos muchas veces los ojos de ellos. Se está produciendo un blackout total, si no se ve, no existe.”

Javier Bauluz aseguraba que “si comparamos esta situación con el 2006, en plana crisis del cayuco, esto es Disneylandia”. Dice que lo que está claro es que esto va a seguir. Considera que vienen por Canarias ya que el Gobierno Español cerró la ruta Alborán y ha reforzado la vigilancia en el norte de África.

“En 25 años solo ha ocurrido una cosa, si se cierra una ruta se abre otra. Según la ONU esta ruta atlántica es de las más mortíferas del planeta”, añade.

RECOGER FIRMAS PARA PODER HACER SU TRABAJO

Javier Bauluz, dice que lo único que les queda es hacer una protesta e intentar recoger firmas para crear un escrito. Todo esto con el apoyo de diferentes organizaciones de periodistas canarios, nacionales y también personas relacionadas con los derechos humanos, para poder informar sin ningún tipo de censura.

“Nos vemos obligados a hacer este escrito, ya que esto va contra el artículo 20 de la Constitución Española, de libertad de información y el derecho a los ciudadanos a ser informados. La no censura previa, que en realidad esto es lo que es y el artículo 19 de la Delcaración Universal de Derechos Humanos, lo mismo, la libertad de prensa”.

Bauluz: “No tenemos ninguna alternativa. Llevo once días aquí y solo he podido hacer una foto usable. He tenido la suerte de llegar a tiempo para coger una patera que justo estaba llegando a tierra y fotografiar a personas que estaban ahí. Delante de mis narices han pasado 1.500 personas y no tenemos ni una foto".

ESTE MARTES HASTA 896 INMIGRANTES EN EL MUELLE

Hoy martes, en el Muelle de Arguineguín, hay unos 876 inmigrantes, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Canarias. Estas personas irregulares han llegado a la isla de Gran Canaria en los últimos días y horas. Se encuentran esperando a ser derivados a algún otro lugar donde puedan ser alojados.

Javier Bauluz dice que "a pesar de que haya visto a miles de personas en este muelle, solo puede ver una valla amarilla de plástico, unos policías que le impiden el paso porque hay órdenes concretas de no dejarnos pasar, un pasillo de vallas amarillas al fondo... Todo de lejos, con unos baños químicos, donde supuestamente hay más de 200 personas durmiendo al raso con una mantita y también ves un trasiego continuo de Cruz Roja trabajando y policías...".

“Para que te hagas una idea en una imagen con un objetivo de 200 milímetros, entran 15 personas en línea. Son tan pequeñitos que no les ves ni la cara ni nada. Esto no puede seguir pasando”, concluye.