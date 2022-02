El expresidente del Cabildo de Fuerteventura sobre Costas: “Son unos tiquismiquis”

El expresidente del Cabildo de Fuerteventura ha criticado a Costas y sus dirigentes por no otorgar concesiones para la mejora del litoral de Canarias. Blas Acosta, actual viceconsejero de Economía del gobierno de Canarias, relataba en COPE Canarias que cuando el archipiélago tenga las competencias en Costas se debe concluir los proyectos que darán una mayor seguridad y un mejor aspecto de su litoral.

Blas Acosta es optimista con el futuro de los trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres islas, aunque ha manifestado que “desde el punto de vista económico no es rentable que no dejen rehabilitarlo. Hay que terminar de concluir esto y esperar a tener las competencias en Costas para hacer el trabajo que no se ha hecho desde Madrid”.

El expresidente del cabildo de Fuerteventura es optimista con la rehabilitación de los hoteles: “Mire yo más que optimista veo que la legalidad se puede cumplir, lo que si es cierto es que por capricho no se ha hecho hasta ahora. Yo sí soy optimista, más que optimista. Yo si que lo tengo claro, porque yo no cometí ninguna ilegalidad, ni mis funcionarios tampoco cuando firmamos los informes apreciativos vinculantes tanto de medio ambiente, de la ordenación del territorio y de turismo de Fuerteventura. Por lo tanto, no conculca las leyes canarias la proximidad de la revalidación de establecimientos turísticos".

“Lo que, si es cierto, es que se ha dado voz a quien no ha aportado nada y a quien es más pasivo que activo en la sociedad de la isla de Fuerteventura. Me refiero a las personas que llevan mucho tiempo denunciando esos establecimientos hoteleros y que estaban muchísimo antes de ellos”, añade.

Dice el viceconsejero de que la problemática sobre la renovación del hotel RIU Tres islas podría desaparecer si redujeran el volumen de sus instalaciones. Es decir, señala Blas Acosta que ahora mismo" tienen una concesión administrativa que no permite ampliar el volumen, pero tiene un spa, un gimnasio y ocho habitaciones de más". Para que puedan cumplir con la normativa y siga adelante con la renovación, la empresa debería quitarlas.

Blas Acosta, además, considera “relevante, que el Tribunal Supremo haya sentenciado hace escasamente un mes y una semana, el reglamento de Costas aprobado en el 2014. En dicho reglamento se permitía a las concesiones administrativas llegar hasta los 75 años. Se ha condenado al Estado porque no se la quisieron renovar, es una cosa similar a los que pasa en el RIU Tres islas o el Oliva Beach”.

Para el viceconsejero de Economía, Canarias debería tener las concesiones para mejorar el litoral del archipiélago y poner fin a la problemática con los hoteles afectados.

Blas Acosta: “Desde el año 2007 en la que hubo una primera reunión para la concesión, siendo Pepe Fernández director general de Costas, y la que hoy es la directora general de Costas, la señora Oñoro, su secretaria general técnica, se acordó que si querían, podían tirar uno de esos hoteles o llevarlo a la zona del Cotillo. En aquel entonces hubo una reunión con el Gobierno de Canarias, en las que Domingo Berriel, consejero de varias áreas del Gobierno regional, nos reunimos absolutamente todos los partidos políticos en Fuerteventura".

“En esa reunión con Pepe Fernández, se pidió que esa concesión de 2007 se ampliara, porque si no era así, se tenía que demoler en el 2017 a costa de Costas. Por lo tanto, deberíamos tener un poco de memoria sobre ese expediente. Por eso digo que es un capricho, de los actuales dirigentes estatales. Un capricho envenenado, además, por información maliciosa, y está creando un estrés a 700 familias. No solo a ellos, sino a la economía de Fuerteventura innecesario que no viene a cuenta. Y que son muy valientes a la hora de ser tiquismiquis para otorgar una concesión de estas características”.

“HAY QUE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY Y DAR LAS CONCESIONES A CANARIAS”

El vicepresidente señala que Canarias debe ser la responsable de las concesiones, siempre que cumpla con ley y con el objetivo de mejorar la seguridad y el aspecto de la costa de las islas.

“Mire en Canarias, que ha vivido de la costa y del mar durante mucho tiempo, tuvo que haber tenido, en mi opinión, como rango de consejero a uno de la costa y del mar y no hubiese ocurrido esta situación. Por lo tanto, hay que dar cumplimiento a la ley, se va a dar en Canarias, pero se va a dar sin despotismo”, aseveró.

Blas Acosta: “Usted me dice Oliva Beach y el Tres islas, pero ¿por qué no me habla de las concesiones de los puertos deportivos de Canarias que están muchos de ellos sin los tramos final de concesiones? ¿Qué pasa, que no los renovamos, no los ampliamos, no les obligamos a tener mejores infraestructuras o qué hacemos con los paseos y avenidas? Incluso, con las escolleras de las playas artificiales, no solo eso si no para poder disfrutar del baño con seguridad”.

“En toda Canarias si usted lo analiza con tranquilidad, en la última década, realmente obras relevantes, para poder disfrutar de la costa del mar, que vivimos principalmente de eso hablando del turismo, que es nuestro principal reclamo, ¿qué actuaciones relevantes hemos tenido, añade.

Destaca también que se deben plantear de forma inmediata las concesiones que están en trámite y que vayan a mejorar nuestro aspecto y seguridad de nuestras costas. Porque “eso es lo que aportará valor a nuestro sector turístico que es nuestra principal fuente de ingresos”.