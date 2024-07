Un especialista advierte que la inmigración irregular masiva entra por los aeropuertos de las islas

Carmelo Ulises Mesa, vinculado profesionalmente desde 1991 al salvamento y rescate de personas migrantes en el mar, protagoniza hoy miércoles la tercera sesión del Campus de Etnografía y Folclore que tiene lugar estos días en Ingenio con una conferencia en la que se detendrá en los fenómenos migratorios marítimos irregulares en Canarias durante el siglo XXI. Mesa, que ha elaborado estudios de investigación en el ámbito de la migración marítima en Canarias, expondrá en su intervención los resultados de la investigación en curso del doctorado que está realizando. “No nos debemos de olvidar que la gran mayoría de personas irregulares entran por el aeropuerto y no por mar a través de los frágiles cayucos o embarcaciones neumáticas”, recuerda.

Reconoce que se ha interesado en la temática mencionada por tres motivaciones: “una es personal vinculada al mar y a la familia, otra es académica por ser geógrafo y una tercera laboral, por llevar algunos años trabajando en una unidad de búsqueda y rescate”. Según Mesa “existen particularidades en el fenómeno migratorio que afecta a Canarias, pero cuando vives, investigas y estudias los mismos, te percatas de que el núcleo de los procesos coincide en otras sociedades y lugares del mundo”.

"No toda la inmigración es buena"

El investigador grancanario, que ha colaborado en el equipo de trabajo del Grupo de Investigación Sociedades y Espacios Atlánticos del Departamento de Geografía de la ULPGC, y han sido profesor del Curso de Apoyo a Militares de Tropa y Marinería para el Acceso a una Relación de Servicios de Carácter Permanente, estima que los procesos migratorios han contribuido al progreso de las sociedades. “Para definir si las migraciones son buenas o menos buenas habría que entrar en matices muy diversos y particularidades. Hay que tratarlas desde un punto de vista holístico. Principalmente el complicado escenario que viven muchos países africanos es un factor importante que empuja a salir a las generaciones más jóvenes. Pero no es el único, la necesidad de crecer personalmente, ayudar mediante remesas a sus familias o la gestión de los recursos del país son, entre otros, una amalgama de factores que suelen tener sinergias entre sí en los procesos migratorios”.

“Tenemos que aprender del pasado, recordar que Europa fue un continente migrante, que Europa envejece y que los índices de natalidad disminuyen. Hace falta mano de obra reglada y sancionar a los que manejan y no cumplen. Debemos tener presente que cuando estudiamos el fenómeno de las migraciones no deberíamos olvidar nuestro pasado emigrante-inmigrante. No podemos convertirnos en una sociedad desmemoriada”.

Modificación de la Ley de Extranjería

Sobre la preocupante combustión que se está generando en torno al reparto obligatorio de menores migrantes que impulsan el Gobierno central y el de Canarias con un cambio en la Ley de Extranjería, cree que “es necesario evaluar muchos aspectos y ser sumamente cautelosos con no emitir juicios apresurados ni atender como ciudadanos a informaciones manipuladas. Por un lado, las capacidades que tienen las islas son las que hay, los recursos y su gestión, la legislación y sus tiempos para intentar modificarlas. Todo ello implica tiempo, dinero y ganas de que se camine y sin olvidarnos que somos un territorio que ya ha pasado por esto, aunque en otras circunstancias”, puntualiza.

Una investigación realizada por la organización Lighthouse Reports denunció hace meses que la estrategia de dispersión en la que España tiene un papel destacado, obliga cada año a decenas de miles de personas que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla, a ser desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Esas políticas que se desarrollan con fondos de las UE, como poco, atenta contra los derechos humanos y desnudan la nula sensibilidad y humanidad de las sociedades avanzadas. Al respecto Carmelo Ulises Mesa sostiene que “podríamos hablar de lo que sucede en otros países africanos y sus fronteras, o de experiencias personales narradas en libros como el de Ousman Umar. Pero no falta razón a quienes pensamos que la migración irregular es un drama humano y no nos podemos olvidar de que están protagonizados por personas y que estamos asistiendo a la posible resolución de una realidad a partir de propuestas en las que se percibe la existencia de la ausencia de sensibilidad. Llegar a naturalizar muertes y desapariciones no es un proceso que se tenga que aceptar”.

La inmigración como arma xenofóbica

El sentimiento xenófobo en Europa se ha disparado y la inmigración ha sido clave en el debate público en las recientes elecciones en Italia, Holanda y Francia, en las que la extrema derecha ha ganado millones de votos a costa de avivar el miedo contra el extranjero. El investigador opina que este escenario no ha dependido de la eficacia de los discursos de los partidos progresistas o de los populistas cercanos a la extrema derecha. “No creo en el fallo de un partido o la ganancia de otro. La ausencia de esencia de bastantes políticos, da igual el color, influye en una sociedad maleable y dirigible. Actualmente, en la era de la información globalizada que vivimos, me resulta chocante y muy curioso ver cómo las sociedades no filtran la información y somos tan crédulos”, dice.