Denuncia que 2 médicos no detectaron 4 costillas rotas en la radiografía de su abuela

Ha ocurrido en el Centro de Urgencias de Doctoral en Gran Canaria. La mujer de 89 años sufrió una caída en su casa el 14 de enero y fue trasladada a este centro, al no sentirse bien, asegurando que le dolía mucho un costado y le costaba respirar. En las urgencias pidieron una radiografía, pero cuando la revisan, el médico asegura que no tiene nada roto y el dolor tiene como causa el golpe.

Dos días después, es trasladada de nuevo a urgencias al sufrir grandes dolores. Las radiografías se repiten y otro médico vuelve a decir que no tiene nada roto y que ese dolor está motivado por la falta de masa muscular. Ese mismo día, la nieta de la mujer pide cita con el médico de cabecera, para el 25 de enero, comentándole que el dolor persiste y la mujer apenas puede dormir. 11 días después, esta tercera facultativa revisa las placas que se le habían realizado y dice a sus familiares que tiene cuatro costillas rotas y que no entiende cómo es posible que los dos facultativos anteriores no hayan visto esto si se percibe claramente. Además indica a los familiares que trasladen a la mujer a un hospital.

Ya en el hospital,las radiografías se repiten, certificando la rotura de las cuatro costillas, también le hacen un TAC para comprobar que no ha habido daño en los pulmones. Es el relato de los acontecimientos que ha hecho la nieta de esta mujer, contando además la sorpresa de algunos profesionales, acerca de cómo es posible que hasta dos medicos no vieran claramente las lesiones que presentaba. Asegura que va a reclamar con el número de colegiados de los dos sanitarios que atendieron en primer lugar a su familiar.