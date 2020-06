La concejala y portavoz de de Ciudadanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correa, se da de baja en el partido, pero mantendrá su acta como concejal en la municipal y pasa al grupo de los no adscritos. Para la Mañana de COPE de Gran Canaria con Javier Benítez, ha señalado que “ella sigue creyendo en el proyecto de ciudadanos, y está completamente convencida que debe existir un partido centro en España, para que le ponga freno tanto al Partido Popular como al Partido Socialista”.

Además, agrega que su salida es por un “tema personal, donde la situación se hizo insoportable, y no se podía continuar”, indicando que “he sufrido una agresión verbal por parte del concejal José Guerra, y por ende presente una denuncia al ver que fue un incumplimiento grave de los estatutos”. Ante una posible solución en la intimidad, Beatriz Correa, precisa que “como vi que no tuvo ninguna intención de disculparse, presenté la denuncia, de igual manera que no lo vi arrepentido. Yo pensé que en sus alegaciones el iba a disculparse, quizás solicitar un mediador que es algo que yo hubiera aceptado”.

“Yo no trabajo con agresores, y como he dicho siempre, mi dignidad y honor están por encima de cualquier color político, por eso tomo la decisión de abandonar el partido”, afirma Beatriz Correa al ver que no fue sancionado el concejal José Guerra, a pesar de que el Comité de Garantías resolviera a favor de ella. “La decisión que tomo es abandonar Ciudadanos, y no abandonar mi acta” explica la concejala por su vocación a la política municipal y estar en contacto directo con la gente. A partir de ahora, Beatriz Correa será concejal no adscrita, teniendo como objetivo que al menos uno de los proyectos que tiene en su cabeza para el desarrollo de ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, salga en marcha, y por ello la concejal eso lo describe como “una felicidad”.

“Yo creo que el ser concejal no adscrita, no significa tener limitaciones. Quizás no me puedo recorrer todos los barrios, pero me puedo recorrer la mitad. A lo mejor, no puedo ayudar a 10 colectivos, pero podría ayudar a uno. Para mí, un concejal de oposición no solo tiene que estar denunciando y fiscalizando, si no también colaborando para que está ciudad vaya a mejor”, concluye Beatriz Correa, marcándose esta nueva etapa como un objetivo y con ganas de seguir trabajando.