El cambio de una ruta de guagua provoca el caos en pleno centro de Guía

Quejas en Santa María de Guía después de que Guaguas Global cambiara la ruta 107 que conecta el Hospital San Roque desde Gáldar. Una variante que ha dejado imágenes de una guagua encima de la acera por la estrechez de la vía en el casco histórico. Una situación que según apuntan desde el ayuntamiento fue puntual, ya que la imagen fue tomada justo en el momento en el que la conductora de la guagua se introdujo en la calle para aligerar el tráfico que se estaba generando en el municipio.

Los vecinos, porque a pesar de que apoyan esta conexión, consideran que debe circular una guagua más pequeña porque está creando grandes retenciones. En Herrera en COPE Gran Canaria, Pedro Rodríguez, alcalde del municipio, dice que ha sido un momento puntual en la que, la guagua tuvo que usar esa vía porque un coche estaba mal aparcado que le imposibilitaba girar bien.

En nuestros micrófonos ha asegurado que esas imágenes no le sorprenden, ya que "las redes sociales tienen sus cosas buenas y las malas. Cuando la película no se cuenta completa, tiene estos problemas, como ha ocurrido en este caso".

"La foto que hace referencia, tengo que decir, que es cuando la chófer de Global se mete por una calle estrecha y se arrimó para dejar pasar a los demás coches, porque ella no podía girar, dado que había un vehículo que estaba incumpliendo la señal vial con rayas amarillas, en la misma esquina de los Juzgados. Había una cola porque no podía girar la guagua, por eso se arrimó para evitar que esas retenciones fuesen a más", añade.

Pedro Rodríguez denuncia que justo en ese momento, "alguien hizo una foto, pero si no se cuenta el contexto, todo el mundo llega a la conclusión que se está hablando, que es que esa nueva variante en la ruta pasa por una calle en la que no cabe la guagua. De hecho, los vecinos de la zona ya sabían que no se podía aparcar ahí, lo hizo un conductor de otro municipio, que hizo caso omiso a la señalética, por eso la policía local tardó en localizarlo".

El alcalde también nos cuenta que ha notado una mayor afluencia de usuarios en las guaguas, porque "las vemos llenas a raíz de la gratuidad del servicio". También señala que Guaguas Global, antes de poner en marcha la nueva variante de la ruta, hicieron pruebas para saber si podría funcionar, adecuando la señalética de las paradas en las esquinas donde no debían estar aparcados los coches para que el vehículo pudiese girar con normalidad.





"Si todo el mundo cumple con la señalética no habría ningún problema. El problema surge cuando la ciudadanía no cumple con las indicaciones que hay en la carretera. No obstante, Global ha intentado cambiar la guagua y ahora tiene uno más pequeño, pero está de prueba por la potencia que tiene. Esto se debe a que las cuestas que debe subir son muy pronunciadas y no todos los vehículos pueden subirlas. En principio está solucionado el tema, pero hay mucha gente agradecida por esta nueva ruta", señala el regidor.

En la misma línea se ha pronunciado en COPE Gran Canaria Víctor Quintero, director general de Guaguas Global. Dice que esta línea es una ruta extra y que se estuvo probando varios días antes para ver cómo iba a ir funcionando. "Los días previos, se tiraron dos o tres días probándolo y pudimos comprobar que la guagua pasaba por las calles sin problema. El problema viene cuando algunos vecinos no respetan la señalética y perjudican a este servicio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre cambiar los vehículos, dice el director general que están haciendo pruebas tanto con una guagua más pequeña, así como un vehículo tipo furgón, pero que la orografía del municipio y el empedrado de sus calles imposibilita que circulen bien, ya que "es posible que patinen"

"Es un sitio y una zona delicados, porque hay un empedrado en la vía y cambio de rasante. Es por eso que los micro bus es muy posible que patinen", concluye.