4 de cada 10 trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no acuden a su puesto

El 40 % de los empleados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no acude a su puesto de trabajo, según un informe de CSIF, corroborado también por Intersindical Canaria a través de los datos remitidos por el propio consistorio. Se trata de una problemática que viene produciéndose desde hace tiempo y que afecta al día a día en la tramitación de expedientes.

El secretario del comité de empresa y delegado de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento capitalino, Gonzalo Marrero, asegura que hace una década que vienen sufriendo la falta de personal, "con jubilaciones que no se cubren y ofertas de empleo público que se han dejado caducar a lo largo de dos años".

En una entrevista en HERRERA EN COPE CANARIAS, admite que el Ayuntamiento funciona "como se puede" y que, "pese a que el compromiso con los ciudadanos es total, si no tienes gente, hay retrasos y retrasos".

Marrero critica que no se investigue la causa de las bajas laborales y que, "si no se busca una solución, puede ir a más, porque la gente está quemada". "Ya sabíamos que había problemas, pero cuando nos dieron el dato del 40 % de absentismo nos preguntamos qué se está haciendo para solucionarlo", insiste.

Desde Intersindical Canaria señalan que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no les ha concretado qué áreas están más afectadas por la falta de personal, aunque el digital Tiempo de Canarias apunta, sobre todo, a la limpieza y recogida de residuos, además de participación ciudadana, bienestar social o recursos humanos.

Gonzalo Marrero insiste en que "la gente quiere trabajar, pero si no tienes personal ni medios suficientes, esto no puede funcionar", aclara que "solo hay algunas personas de Recursos Humanos haciendo teletrabajo" y lamenta que la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), "todavía no se ha reunido con la parte social" después de haber tomado posesión el 17 de junio.

Pendientes de la OPE

El Ayuntamiento no hace declaraciones a los medios, sino que se limita a comunicar a través de su gabinete de prensa que "respeta las decisiones médicas", aunque "sí se impulsará, motivará y dotará de recursos humanos y herramientas para que el personal ofrezca las mejores prestaciones del servicio público. Con carácter general, será la oferta de empleo público del Ayuntamiento la que nos marque las pautas para convocar todas las convocatorias con carácter ordinario, que es lo que requiere cualquier Administración pública".