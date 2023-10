El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sin personal de atención del público

Las restricciones públicas decretadas por covid decayeron en 2021, sin embargo, la administración ha tardado dos años en reacciones y no todas, algunas todavía siguen manteniendo medidas que adoptaron por la pandemia. El Gobierno de Canarias ha decidido eliminar la obligatoriedad de la cita previa a partir del 9 de octubre, a partir de esta fecha todos los ciudadanos serán atendidos tanto si tienen cita como si no, no obstante, hay otras corporaciones que la mantienen como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El secretario del comité de empresas y delegado de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento capitalino, Gonzalo Marrero, ve lejana la posibilidad de que el consistorio deje de imponer la cita previa para cualquier trámite, a su juicio primero hay que ampliar la plantilla: “La eliminación de la cita previa es una buena noticia, pero debe venir acompañada por una ampliación de los recursos humanos para poder atender a los ciudadanos”.

Reconoce que en algunos casos especiales se atiende sin cita concertada, pero “han de venir muy temprano y estar dispuesto a perder todo el día”. Marrero asegura que la cita previa tiene su efecto positivo porque permite “ordenar la atención ciudadana,” pero también admite que en muchas ocasiones se generan situaciones urgentes que deben ser satisfechas al corto plazo y la cita previa no es el mejor instrumento, además en muchas ocasiones la cita electrónica no es autosuficiente, ya que “es necesario revisar los documentos aportados” y esto genera una pérdida de tiempo inasumible.

Aumentar el personal de la administración municipal no es un trámite sencillo, pero necesario, sobre todo en aquellos donde hay una merma considerable de empleados como es el de Las Palmas de Gran Canaria. Al respecto, Marrero apunta que “en la actualidad tenemos unas 600 plazas vacantes y a esto hay que sumar el 18 % de absentismo que arrastra el consistorio”, unas cifras insostenibles, según el sindicalista, para que se pueda realizar con éxito el servicio público, también remarca que “los procesos selectivos que se están haciendo está muy bien, pero no se realizan para aumentar el personal, sino promocionar a los que ya formamos parte de la plantilla.”

Además, desvela que según la Relación de Puestos de Trabajo, hay solo 4 puestos para atender a la ciudadanía, alertando de que “de los cuatro puestos, tres están vacantes y el cuarto está de baja, por lo que es necesario tirar de otros departamentos con el detrimento que esto conlleva.”

El teletrabajo también ha sido uno de los instrumentos más controvertidos y que ha generado bastante rechazo por parte de la ciudadanía. Marrero desvela que, en principio, esta modalidad no genera ningún problema porque “solo hay entre 5 o 6 empleados municipales que se acogen a él.”