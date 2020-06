Australia Navarro exige un compromiso por escrito a Sánchez para Canarias

La presidenta del PP en Canarias ha valorado la gestión que está llevando a cabo tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias de la crisis del coronavirus. Según María Australia Navarro, las palabras de Sánchez revierten ya poca credibilidad y exige un compromiso por escrito de que se atenderá a las singularidades de este territorio por parte del Gobierno Nacional, como ha asegurado en las últimas intervenciones.

La presidenta de los populares en el archipiélago asegura que en Canarias aún están exigiendo las partidas que están en la Ley de Presupuestos del Estado dispuestas para las islas y que no han llegado.

Asimismo, Australia Navarro solicitaba al Gobierno de España que permita utilizar el superávit y los remanentes de tesorería a la Comunidad Autónoma, así como que autorice un endeudamiento, ya que afirmaba que este territorio, donde la crisis a consecuencia del parón económico será más acuciada, necesitará de estos fondos para salir adelante.

Ella aseguraba que su agrupación está trabajando por Canarias a pesar de que no mostraran su apoyo al Pacto para la Reactivación Económica y Social de las islas. Según Australia Navarro, “Torres se negó desde el primer momento en estudiar esa posibilidad y las propuestas que hacíamos el resto de grupos, me hace pensar cosas extrañas”.

Según la presidenta del PP en las islas, se trata de “un pacto encubierto para amordazar a la oposición”. Ella decía que no han firmado ese compromiso porque no van a cumplir con la ciudadanía. “No hay compromiso de una de las patas de ese pacto, el Gobierno de la nación”. Además, insistía en que no está de acuerdo con los apartados que incluye que considera ambiguos e indeterminados.

Para Australia Navarro no se está haciendo una buena gestión de la crisis dado que existe “demasiada crispación” y se han producido actuaciones que no pueden permitirse. La presidenta de los populares destacaba el amiguismo o el nepotismo en los nombramientos realizados “a dedo” por Sánchez en su gobierno y que ha dejado a la luz con la despedida del Jefe de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

“No sé si este Gobierno aguantará toda la legislatura, pero estamos ante el Gobierno menos democrático que hemos visto”, sentenciaba.