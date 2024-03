ASPROTAC advierte de sanciones muy cuantiosas por la limitación del taxi en la pandemia

Asprotac ha logrado una sentencia favorable que consideran “histórica” porque supone un precedente judicial para “evitar que cualquier concejal pueda manipular el sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria a su gusto”. En periodo de pandemia, el consistorio capitalino decidió limitar el servicio al 50 % debido a las restricciones existentes por aquel entonces, obligando a una fórmula mediante la cual, las licencias pares trabajaban los días pares y lo mismo para las impares.

La Asociación de Profesionales del taxi, consideró que no existían motivos para tal decisión y además aseguraban que existía un agravio comparativo con Guaguas Municipales que operaban con normalidad, decidieron llevar el asunto a los tribunales y después de dos autos favorables, ahora el Tribunal Superior de Justicia les vuelve a dar la razón y el ayuntamiento no apelará.

Los daños y perjuicios serán muy cuantiosos

El portavoz de ASPROTAC, Gorki Bethencourt, muestra su satisfacción en Herrera en COPE Gran Canaria porque da la razón a los que siempre ha dicho la asociación, asegura que pedirán daños y perjuicios al ayuntamiento capitalino por el daño que causó durante 4 meses y aunque está en manos de los abogados, advierte que será “muy cuantiosa para el ayuntamiento,” para ello explica que según un estudio socioeconómico el lucro cesante saldría de multiplicar las 1.500 licencias de taxi por 120 euros al día y durante 4 meses, no obstante es conocedor de que esto es una estimación y serán los abogados quienes soliciten una cantidad exacta.

Bethencourt aclara que ellos no quieren causar ningún daño a todos los ciudadanos, pero advierte que ellos también perdieron dinero durante la pandemia por una decisión del concejal que tilda de "a dedo, a capricho y sin ningún motivo alguno". El consistorio ya anunció que no apelarán y según Bethencourt no responde a deseos del ayuntamiento “lo que ocurre es que como no han ganado ningún requisito para admitir el recurso de casación, no pueden, ya que los argumentos han sido demoledores desde la suspensión cautelar de la medida y ahora en el fondo de la cuestión, aquí el ayuntamiento no cumple ningún requisito para apelar.”

"No hemos avanzado nada"

El protavoz de ASPROTAC, también cree que existe una decisión velada para parar la actividad, “llevamos 9 años hablando con el concejal sin avanzar nada, cosas como que nos faciliten como servicio público municipal, carteles donde este´anunciado las tarifas aproximadas en varios idiomas, no hay marquesinas en paradas donde pega el sol de forma infatigable, no hemos logrado nada porque no ha habido intención alguna por parte del concejal de movilidad “.

Además, aclara que si bien es cierto que la ordenanza dice que el ayuntamiento tiene la potestad para parar la actividad o cualquier modificación “debe ser el sector quien decida como se realice; si paramos por turnos, por licencias, pero no el ayuntamiento.”

También advierte que hay quejas por parte de los ciudadanos de ausencia de taxis, sobre todo en eventos porque a su juicio “esta ciudad ha pasado de 20 eventos al año a 200, la ciudad ha crecido en habitantes, en población flotantes, hay más de 400.000 personas, esta ciudad mueve en orden de 700.000 personas solo por el área metropolitana".

En la pandemia se perdieron 600 asalariados que no han vuelto

También culpa a la actuación municipal durante el confinamiento, asegura que en este periodo, se perdieron 600 puestos de trabajos asalariados “y de estos no volvió ni una cuarta parte y cuando la gente quiso volver, el ayuntamiento cerró la puerta al examen habilitante para conducir un taxi, hemos exigido al consistorio para que habilite este examen porque hay gente que quiere trabajar, incluso hay taxistas que no puede traspasar su licencia porque no hay conductores.”

Preguntado sobre si faltan licencias de taxis en la capital, su respuesta es clara y rotunda, asegura que “no”, pero sí aboga por una mejor gestión de los recursos: "el número de licencias está acorde a la ciudad, ahora mismo, es verdad que debe ser compensado el trabajo de los asalariados con la apertura de este sector, hemos tenido hasta 800 asalariados o más. El asalariado ha sido el que trabaja por la noche y los fines de semana".

