Alumnos de Ciencias Jurídicas de la ULPGC: "No se cumple con seguridad el protocolo covid"

Estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que denuncian que se incumplen las medidas de contención del coronavirus por parte del rectorado y algunos docentes. Insisten en que ellos son partidarios de la presencialidad en las aulas, pero cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad para sentirse más seguros.

En La mañana de COPE Gran Canaria, el colectivo de alumnos que representa Ana González, destacaba que “se han quejado de la falta de seguridad en las aulas, no de que tengan que volver a la universidad a hacer exámenes".

Ana González: “Nosotros no rechazamos la presencialidad, lo que deseamos es que sea segura y cumpliendo con las medidas pertinentes, que hasta ahora no se están llevando a cabo al no cumplirse las medidas que prometieron implantar; como la entrega de mascarillas o el distanciamiento social”, matizó

González expuso algunas de las situaciones concretas en las que se pasan por alto la obligatoriedad de cumplir con las normas de contención de la COVID 19: “No se nos ha hecho entrega de las mascarillas FFP2 prometidas alegando que no tienen para todos. Tampoco se guarda en las aulas la distancia de un metro y medio. De hecho, hemos llegado a ser 150 alumnos por aula y muchas veces no cabemos en las clases. Nos sentamos con un metro de distancia, como mucho, y hemos realizado exámenes en las mesas de los profesores”, aseguró.

En relación, precisamente, al comportamiento de los profesores en las clases, explicó que “en muchas ocasiones se quitaban la mascarilla con la excusa de que hacía mucho calor o que lo hacían para que los escucháramos mejor, cuando en realidad disponen de micrófonos. Nos vimos en la obligación de acudir a los delegados para informar de esa situación y que se tomaran medidas para evitar que se repitiera. Y eso que la mascarilla es obligatoria...”.

Asimismo, la estudiante detalló que “no se desinfecta el mobiliario en los cambios de horas como las mesas, sillas o pizarras, sólo el usado por el profesorado, además de que hay una insuficiente ventilación”. También desveló que, contrariamente a lo que ha publicado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sí se han producido brotes en los centros: “Las estadísticas a las que se agarran para decir que no hay brotes son del 2020, cuando en esa época las clases no eran presenciales sino telemáticas, luego esas estadísticas no tienen validez”.

Por último, Ana González puso un ejemplo de lo exigentes que son los exámenes telemáticos en comparación con los presenciales: “En uno de los controles online, teníamos que responder a 30 preguntas en 30 minutos y sin posibilidad de retroceder para releer las cuestiones. Lógicamente a muchos no les daba tiempo de acabar el examen”.