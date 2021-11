El Rocasa Gran Canaria suma un punto ante el Zuazo

El choque se inició con el Rocasa tratando de llevar la iniciativa, pero la defensa vasca estaba muy concentrada y preparada para todo. Por esa razón, los primeros minutos sirvieron para tantear un poco a las defensas por parte de los dos equipos. Aun así, María Gomes sí que fue capaz de encontrar la portería de Zuazo y no dudó a la hora de rematar a puerta, dando una pequeña ventaja a las grancanarias (3-5).

Esa mínima renta inicial era fruto de un buen trabajo a nivel defensivo por parte de las grancanarias. Al Zuazo le costó por momentos encontrar el ritmo adecuado para atacar la zaga insular, por lo que sus ataques eran más lentos de lo deseado para ellas. Poco a poco, el Rocasa encontró un colchón medianamente cómodo para gestionar el partido desde su rocosa defensa, aunque Zuazo fue capaz de aguantar.

Joseba Rodríguez solicitó un tiempo muerto justo cuando el cuadro visitante alcanzó su máxima ventaja (6-11). De hecho, las de Robert Cuesta se habían repuesto bien hasta de una inferioridad numérica. No obstante, esa parada técnica de las vascas las ayudó a crecer y con un parcial de 3-0 se acercaron en el marcador. Las de Barakaldo eran un equipo duro y sacaron garra para imponerse.

Otro gol de María Gomes rompió la sequía canaria, pero el encuentro estaba algo más abierto. Ahora, tras el arreón de Zuazo, todo estaba más igualado y al Rocasa le era más complicado encontrar su fluidez. Pese a todo, las de Robert Cuesta no perdieron la concentración y volvieron a cerrar su portería. Con todo eso, las locales tampoco agacharon la cabeza para no alejarse mucho antes del descanso (12-15).

Tras el descanso el partido no cambió demasiado. El Zuazo se mantenía a una distancia considerable y el Rocasa no terminaba de marcharse. Eso provocó que otro buen parcial local redujera la distancia entre ambos equipos a 1 solo tanto (17-18). Al cuadro grancanario le tocaba buscar soluciones en ataque y las encontró en las manos de Mizuki Hosoe, que se encargó de darle algo de aire a las amarillas.

Sin embargo, Zuazo no bajó los brazos y el partido ya estaba donde querían. Aunque su situación clasificatoria no era buena, habían demostrado ser muy competitivas, algo que remarcaron al ponerse por delante con un gol a la contra (20-19). Llegó el momento de reaccionar y Robert Cuesta pidió un tiempo muerto. No podían dejar escapar a las vascas porque se acercaba el instante clave del partido.

Con madurez, poso y confianza, el Rocasa logró darle la vuelta para ponerse de nuevo por delante. No hubo nerviosismo de más y tampoco frustración; las insulares trabajaron de forma natural la situación hasta recuperar tono (22-24). A pesar de ello, podía pasar cualquier cosa de ahí al final. Zuazo lo intentó de forma intensa, pero Ana Belén Palomino estuvo acertada bajo palos para cerrar su propia portería.

Con la meta resguardada, el Rocasa volvió a dar con la tecla en ataque para macharse a poco más de 5 minutos para el final (27-32). No obstante, el Zuazo se revolvió de forma perfecta para cerrar su portería y acabar empatando el partido en la última acción gracias a Magdalena Fernández-Agustí. De ese modo, los puntos quedaron repartidos para ambos bandos (32-32).