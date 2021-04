Porfi Fisac: "No hemos sido nosotros mismos"

Porfi Fisac, analizó la derrota (74-76) del conjunto grancanario ante el Mónaco en el Gran Canaria Arena. El entrenador del Herbalife Gran Canaria señaló "hemos jugado la eliminatoria muy nerviosos, tensos, no hemos sido nosotros mismos. Cuando hemos estado abajo en el marcador, hemos aparecido. He intentado quitar esa predisposición, porque nos confundimos con egoísmo, por querer hacer las cosas bien y ganar. El egoísmo fue positivo, pero no nos ha ido bien, porque nos meten en una vorágine en la que ellos saben jugar. Te hacen jugar con locura, con contactos, y a ellos les va ese rollo. No he sido capaz de convencerles durante los 40 minutos, y hubiésemos tenido más opciones de poder ganar".

Fisac afirmó "espero que no sea un tema de estrés, ansiedad. Entiendo que algún jugador como AJ o Javi estén más sobrecargados. Lo que viene de final de liga es muy importante".

Sobre el balance de esta temporada en la EuroCup, el entrenador del conjunto isleño indicó "hemos hecho una competición europea, para mí, extraordinaria. Hemos luchado por estar en la final. En la historia del club solo ha ocurrido tres veces. Lamento no poder jugar el último partido. El cansancio lo hemos notado en algunos momentos, pero espero recuperar la frescura".