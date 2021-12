Porfi Fisac: "Hemos jugado sin criterio"

Porfi Fisac habló sobre la derrota del equipo ante el San Pablo Burgos. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "no hemos empezado bien, ellos estuvieron más concentrados y ambiciosos. Hubo rachas jugando con corazón y cansancio, no con el criterio de normalmente. En la recta final, ellos han estado muy acertados en los tiros, y con ambición para coger rebotes en la recta final".

Además, Porfi Fisac indicó que "no hubo criterio durante todo el partido. No estuvimos a gusto sobre lo que queríamos jugar. Jugábamos a rachas, con empujes. Pero recibíamos lo mismo, te atrapaban rebotes, dejábamos tiradores solos… El juicio táctico no se ha llevado a efecto en ningún momento".

El entrenador del conjunto grancanario afirmó que "competitivamente, no ha venido bien el parón. Hemos perdido ese criterio. Tenemos que reciclarnos a nivel táctico. Tengo claro que este equipo tiene carácter, y hoy en momentos determinados hemos tenido deslices de carácter. La desilusión que hemos tenido por la baja de Albicy, se junta con que Nico aún no está recuperado del todo. Estamos debilitados a nivel físico en la parte exterior".