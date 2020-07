Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El resultado es justo y corto"

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas compareció de manera telemática ante los medios de comunicación para valorar el triunfo ante el CD Mirandés. “Hoy estoy contento por todo. Cedrés ha regresado a buen nivel, Kirian también ha hecho un gran partido y, si echamos la vista atrás, echo de menos los puntos que nos dejamos ante el Elche porque nos hubiesen metido de lleno en la pomada”, aseguró. También indicó “destaco que hemos conseguido dejar 6 veces la portería sin encajar en estos 9 partidos”, comentó acerca del trabajo defensivo de su equipo. Mel también fue preguntado por el papel del equipo tras la vuelta del confinamiento, destacando que “es muy difícil mantener la regularidad con la plaga de lesiones que hemos tenido. Después del confinamiento no hemos tenido percances y ahí el equipo está francamente bien”. El técnico dio por conseguida la permanencia comentando que “con 50 puntos también pensaba que estábamos salvados pero no se debía decir porque no queremos que los futbolistas se relajen. Iremos a Vallecas a por los 56 puntos y, si se da, volveremos a por los 59”. Finalmente, el madrileño afirmó que “no creo que haya sido el partido más completo, hemos administrado muy bien los tiempos pero hemos realizado buenos partidos”.