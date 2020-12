Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Lo que nos importa es ganar partidos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el encuentro de este miércoles ante el Lugo. El técnico del conjunto grancanario señaló "lo que nos importa es ganar partidos. Estamos en un lugar tranquilo a nivel de clasificación. Son los futbolistas con su rendimiento los que deciden. La gente que tenemos por dentro ahora nos hace ser mejores y tenemos que aprovecharlo. El equipo amarillo se desplaza con todos los jugadores disponibles para el doble compromiso ante el Lugo y Ponferradina. En relación a las ausencias, Mel indicó "Pejiño y Araujo no están disponibles para los encuentros ante el Lugo y Ponferradina. Aythami está descartado para mañana y para el sábado es duda. Prefiero hablar de los que están que son los que importan".

Sobre el rival, Pepe Mel afirmó "tiene jugadores aguerridos, que presionan arriba y que dominan bien el balón parado. No es un equipo sencillo, hacen los partidos muy largos. Son un equipo bien armado. Las rotaciones depende de los jugadores y si tienen molestias o no. Mi idea es no cambiar muchas cosas. Lo bueno es tener futbolistas con ilusión y que lo hacen bien cuando les toca".