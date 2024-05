Miguel Ángel Ramírez: "Ya tenemos fichados a siete jugadores para la próxima temporada"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado este martes que el club ya tiene cerrado al nuevo entrenador del equipo, sin revelar su identidad, así como a siete jugadores, entre los que incluye a José Campaña y Marvin Park, quienes continuarán en el conjunto amarillo.



El dirigente grancanario ha dicho que el nuevo técnico del conjunto grancanario conoce el sistema y la filosofía de juego de la Unión Deportiva, pero a diferencia del entrenador saliente, Xavi García Pimienta, será "más vertical".



Además de Campaña y Park -el balear firma por cuatro temporadas, tras pagar el 50 por ciento de sus derechos al Real Madrid-, los otros cinco nuevos futbolistas ya han estado en Gran Canaria, donde han pasado la revisión médica, y llegarán otros tres jugadores que pueden desenvolverse en las tres posiciones de ataque, según ha revelado el propio Ramírez.



"En la UD Las Palmas tenemos un modelo de juego, una filosofía. El entrenador hace las alineaciones y nosotros decidimos con qué jugadores cuenta, porque es el club quien conforma la plantilla", ha explicado el presidente del club. Ramírez ha descartado el regreso de Jonathan Viera, ahora que ya no está García Pimienta, con quien tuvo un enfrentamiento que provocó su salida de la entidad rumbo al Almería, pero sí espera su vuelta a la entidad como futuro entrenador en la cadena de filiales.



El dirigente grancanario no ha querido entrar a valorar muchos nombres propios porque entiende que será el nuevo entrenador quien decida sobre el futuro de ellos, pero sí ha anunciado que habrá unas diez o doce bajas de la actual plantilla, en la que no seguirán muchos de los futbolistas que terminan contrato, entre ellos Eric Curbelo.



Sin embargo, ha hecho una excepción con el delantero Munir El Haddadi, pues cree que aunque es un jugador "interesante", su continuidad será "muy difícil" porque tiene otras ofertas que el club no puede igualar.



En cuanto a posibles salidas de futbolistas con contrato en vigor, Ramírez ha asegurado que en este momento no tienen ninguna oferta por el guardameta Álvaro Valles, quien entra en su último año de contrato, al igual que Saúl Coco. La UD Las Palmas volverá a tener unos 35 millones de euros de masa salarial para la temporada 2024-2025 y percibirá unos 38,5 millones por derechos de televisión.



Según ha asegurado su presidente, la entidad no necesitará vender este verano a ningún jugador para equilibrar su presupuesto. El club aspira a repetir la cifra récord de 25.290 abonados que ha tenido en el presente curso, sin posibilidad de admitir más altas, en una nueva campaña que tienen previsto presentar la próxima semana.