Mfulu: "Estoy trabajando para llegar a mi mejor nivel"

Nuke Mfulu pasó esta mañana por rueda de prensa, donde indicó que el equipo "luchará al máximo por llevarnos los tres puntos en Mestalla. El valencia es uno de los equipos importantes de LALIGA, nos vamos a encontrar un rival muy difícil, estamos preparados", añadió.

"No pude jugar en pretemporada, me he incorporado a los entrenamientos con el grupo mucho más tarde, pero estoy trabajando para llegar a mi mejor nivel", indicó el jugador, que se mostró "muy feliz por haber debutado en Primera División".

En cuanto al estreno del equipo ante el RCD Mallorca, en la pasada jornada, Nuke destacó que "he visto al equipo bien, afrontar el primer partido ante un rival como el Mallorca no era fácil. Hicimos 45 minutos de mucha calidad, es cierto que sufrimos cuando estuvimos delante en el marcador, es un equipo muy físico y poderoso".

"La competencia es sana y permite al equipo mejorar y crecer, hay que subir el nivel en cada posición", recalcó el jugador amarillo, que añadió que "la fuerza del grupo es lo más importante que tenemos y una gran parte de nuestro éxito". "Hemos sufrido mucho para llegar aquí, los debutantes teníamos muchas ganas de jugar en Primera, estamos muy contentos de empezar juntos y en la máxima categoría", finalizó.