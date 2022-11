Mfulu: "Estamos en una semana grande para la afición y para toda la isla"

Nuke Mfulu compareció en rueda de prensa donde comenzó explicando que en Gran Canaria se encuentra "muy feliz, al igual que mi familia. Sé que estamos en una semana grande para la afición y para toda la isla, es un partido importante". En cuanto al partido, el congoleño destacó que "será una batalla, como todos los partidos de Segunda Divisió".

"Es verdad que si vemos las ocasiones que hemos generado deberíamos tener más definición de cara a portería, estamos trabajando en ello", indicó el jugador amarillo sobre la falta de efectividad, y aseguró que el grupo se quita la presión "en los entrenamientos, trabajando y sabiendo lo que tenemos que hacer, con las ideas claras".

Mfulu aseguró que "no tenemos la idea de revancha en el derbi, la temporada anterior ya es pasado. Es un partido diferente y no vamos a esconder que importante, pero no hay revancha".

Sobre la afición: "Le damos muchas gracias, es increíble cómo se han volcado comprando las entradas y en el derbi los vamos a necesitar, nunca había vivido algo así".

"Estamos en una racha de cuatro partidos sin ganar pero estamos compitiendo cada partido y queremos cortarla con una victoria, si es en el derbi mejor", señaló.

El centrocampista de la UD Las Palmas finalizó su rueda de prensa indicando que "el Tenerife es muy buen equipo, lo estamos viendo ahora mismo. Tenemos dos estilos diferentes y vamos a hacer todo para ganar el partido".