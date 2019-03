Maikel Mesa, opción para la delantera

Las ausencias que tiene la UD Las Palmas para el partido del domingo ante el Granada, Araujo, por lesión, y Rafa Mir, con la selección sub 21, hacen que se le abra la opción de entrar en el equipo titular a Maikel Mesa. Un futbolista que ha sido utilizado en varias posiciones durante esta temporada, en el centro del campo, por banda, en la media punta, y que ahora en la jornada 31 del calendario en Segunda podría estar ubicado junto a Rubén Castro en la delantera del cuadro amarillo, y es que ya lo comentó Pepe Mel antes del partido ante el Mallorca, que tenía la opción de Mir o de Maikel Mesa para ese puesto en el equipo. Debido a las ausencias, a día de hoy, sólo cuenta la UD Las Palmas con dos delanteros Peckart y Rubén Castro, aunque todo parece indicar que Mesa estarría, por lo menos para el encuentro de Los Cármenes, por delante del futbolista checo.

Por su parte, con la sanción de Lemos, también se le abre la opción de entrar en el once a Eric Crubelo, un futbolista que señaló en torno al próximo rival, el Granada " es un equipo que no encaja muchos goles, por lo que si no vamos desde el principio a por el partido, no vamos a poder conseguir la victoria. Lo que nos hace falta es ganar, tenemos que ir a conseguir los tres puntos".