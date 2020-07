Luca Biliato, jugador del CV Guaguas Las Palmas: "Tengo la ilusión de ganar la Copa y la Liga"

Luca Biliato, jugador del CV Guaguas Las Palmas analizó la próxima temporada y habló sobre los objetivos que tendrán para la temporada 2020-2021 y señaló “el objetivo colectivo es unirnos desde el principio y saber jugar juntos. A nivel personal, dar lo mejor que pueda cada vez que me toque entrar y tengo la ilusión de ganar la Copa y la Liga. Nos quedamos a las puertas el año pasado y creo que es el pequeño escalón que nos queda con los fichajes que han llegado”.

Luca Biliato también indicó "pienso que el rendimiento será mejor si hacemos las cosas juntos, no con individualismos porque he visto equipos con jugadores muy buenos porque al final acabas cabreándote con el de al lado y no terminas de subir el nivel. Cuando estás cómodo se nota que el trabajo es más fluido y llegan los resultados. Cuando lleguemos a partidos difíciles lo importante será que el equipo trabaje unido”.