Gustavo Delgado, jugador del CV Guaguas: "Jugar la Copa del Rey en Gran Canaria nos da una pequeña ventaja"

Gustavo Delgado, jugador del CV Guaguas, analizó la actualidad del equipo y habló sobre la disputa de la Copa del Rey en el Centro Insular de Deportes. El jugador del conjunto grancanario señaló "el ser anfitriones de la Copa es algo que tenemos que aprovechar, porque está claro que aquel equipo que juega en casa cuenta con una pequeña ventaja y en este caso, jugar en el CID es lo mejor que nos podía pasar, porque el público que pueda asistir a los partidos siempre nos va a poder ayudar". También valoró la situación del equipo en esta temporada. Sobre ello, Gustavo Delgado indicó "el ambiente es muy bueno. Todos los jugadores estamos unidos para lograr un único objetivo y eso hace que el ambiente de trabajo sea bueno. Tenemos la capacidad de poder discutir para mejorar en el entrenamiento, pero una vez que acaba el entrenamiento el ambiente fuera es genial entre todos nosotros. Es algo fundamental por la cantidad de tiempo que tenemos que permanecer juntos, durante la gran cantidad de viajes y de concentraciones que hemos tenido que hacer esta temporada".

Gustavo Delgado afirmó "no está siendo la temporada más fácil para mi, porque llegaba al equipo después de una operación de rodilla de la que no pude recuperarme del todo debido al confinamiento por la COVID-19 y eso ha alargado mucho mi periodo de recuperación por las circunstancias. Esta situación me ha obligado a tener que estar trabajando duro en la sombra, apoyado en todo momento por el club que ha estado haciendo todo lo posible para que me recupere al 100% lo antes posible. He podido entrenar todos los días, lo que me ha permitido ayudar al equipo en todo lo posible durante los entrenamientos y esperar al momento oportuno en el que pueda ayudar al equipo dentro de la cancha".