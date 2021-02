El CV Guaguas quiere sumar otra victoria

El Guaguas se presenta en Cantabria en su mejor momento de la temporada tras deshacerse del CV Teruel en tres sets y con una racha positiva que se extiende ya a 14 victorias consecutivas, además de haber conquistado sin ceder ni un solo set su séptima Copa del Rey. Los grancanarios ocupan virtualmente la segunda plaza con 3 puntos menos que los naranjas, aunque con un partido menos disputado que en caso de lograr los 3 puntos les convertiría en los líderes de la SVM. En la última jornada Hage se hacía con el MVP, lo que vuelve a poner de manifiesto el potencial de un equipo en el que los 7 hombres habituales de Sergio Miguel Camarero se han rotado a lo largo de la temporada para estar todos ellos en los equipos ideales de la misma, toda una hazaña que pone en valor a una plantilla en la que más allá de las individualidades, prima el trabajo en equipo, tanto de los titulares como el de un banquillo de lujo que permite tener entrenamientos del más alto nivel para alcanzar el nivel competitivo de los canarios en la temporada de su regreso a la élite.

Textil llega a la 23ª jornada de la temporada con buenas sensaciones tras sus dos últimas victorias consecutivas ante Voleibol Almoradí (2-3) y Arenal Emevé (1-3), lo que ha reforzado su moral en el regreso a casa para recibir al vigente campeón de Copa, en un choque en el que los de Marcelo De Estefano no tienen ninguna presión en su reto de dar la sorpresa ante un Guaguas que no parece dispuesto tampoco a hacer concesiones en una cancha siempre complicada en la que no pondrán nada fácil el partido a su rival.