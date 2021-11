El CV Guaguas se clasifica para la siguiente eliminatoria de la CEV Cup

El partido comenzó con mucha igualdad, el CV Guaguas intentaba por medio del cubano Yosvany Hernández romper el primer set, pero los eslovenos respondían con Jan Klobucar en ataque. Ninguno de los dos conjuntos cometía errores, lo que suponía una igualdad absoluta en el marcador (13-13). Por parte del conjunto de Camarero, Yosvany Hernández con su impecable remate seguía liderando el ataque canario.



El partido transcurría igualado, con muchas alternativas en el luminoso. El momento decisivo del set llegaba y el conjunto local se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto (18-18). La primera manga llegaba a su fin y salía victorioso el CV Guaguas Gran Canaria tras un final muy disputado (24-26).



El segundo set continuaba igual que la primera manga. Ningún equipo lograba imponer su juego y abrir distancias en el marcador. El CV Guaguas continuaba sin cometer errores, concentrado en defensa y con un Yosvany Hernández liderando con sus potentes remates el ataque amarillo.



Otra vez se repetía la historia: Se llegaba al ecuador del set con una igualdad absoluta, los ataques se imponían a las defensas (12-12). Pero, fue aquí y tras un parcial de 2-0 cuando los locales ampliaban distancias y Camarero se veía obligado a pisar el freno y pedir tiempo muerto.



Los canarios no tuvieron la reacción esperada por Camarero y los eslovenos consiguieron un parcial de 4-0 con un gran Mitja Gasparini. Además, Camarero veía la amarilla por protestar a los árbitros (20-16). Los canarios intentaban acercarse, pero no lo lograron. El segundo set se resolvía a favor de los locales (25-19).



El tercer set, como la tendencia de todo el partido, transcurrió igualado, con muchas alternativas en el electrónico y con un Yadrián Escobar inspirado en ataque por parte de los canarios.



Con el 8-8 en el marcador, el CV Guaguas apretó en defensa y conseguía ampliar en dos puntos la ventaja. El entrenador visitante se veía obligado a pedir el primer tiempo muerto del set.



Los grancanarios querían sellar su pase a dieciseisavos de final de la CEV Cup ganando el 2º set y lograban administrar la diferencia en el marcador gracias a unos efectivos ataques de Yadrián Escobar (16-19). Pero, llegó la reacción de los eslovenos por medio de Jan Klobucar, el mejor de los locales, e igualaron el electrónico en el momento decisivo (20-20).



El CV Guaguas Gran Canaria se repuso en ataque y lograba con un decisivo parcial de 0-3 imponerse en el segundo set (21-25). Con este resultado, el conjunto de Camarero sellaba matemáticamente su pase a la siguiente ronda.Ya con la clasificación en el bolsillo canario, el CV Guaguas salió en el 4º set dispuesto a sellar la victoria. Aunque los eslovenos ya estaban eliminados tras perder el tercer set, salieron a conseguir el triunfo en la 4ª manga (11-9).



Los locales no querían despedirse de la CEV Cup con una derrota y abrieron distancia en el marcador con un parcial de 3-0 (15-11). Pero, llegó la reacción visitante con unos enormes Yadrián Escobar y Yosvany Hernández, los visitantes lograban adelantarse en el electrónico en el momento decisivo del set (18-21).



El CV Guaguas ponía la directa gracias al gran trabajo en defensa y los certeros ataques del cubano Yadrián Escobar en el final del 4º set y lograban la victoria final en Eslovenia (21-25).