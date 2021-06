Este lunes se llevará a cabo el Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria

El Club Baloncesto Gran Canaria llevará a cabo este lunes, 28 de junio, el Consejo de Administración para cerrar el ejercicio deportivo de la temporada actual y valorar el presupuesto que tendrá el club en la próxima campaña 2021-2022. En este sentido, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, confirmó en Deportes COPE Gran Canaria que el déficit del club en esta campaña está cifrado en 1.753.000 euros, y también señáló que será cubierto con los líquidos remanentes del Instituto Insular de Deportes.

La entidad grancanaria está pendiente de conocer el presupuesto de la próxima temporada para ir perfilando la plantilla que tendrá Porfi Fisac, ya que el club tiene muy cerca la contratación de Nico Brussino y de Artem Pustovyi, y también está a la espera de concretar la continuidad de Andrew Albicy para la campaña próxima, en la que el Gran Canaria disputará la EuroCup. En el Consejo de Administración hay previstos más puntos dentro del orden de día, dentro del apartado deportivo y económico de la entidad amarilla. En relación a la continuidad del presidente del club, Francisco Castellano señaló que "No le puedo responder un sí o un no. Creo en proyectos, no sólo en personas concretas. Los éxitos son colectivos. Lo que estoy francamente disgustado es con el déficit”. En definitiva, que habrá que esperar al lunes para conocer el presupuesto, los objetivos del equipo, y si se producirá algún cambio en la estructura del club.