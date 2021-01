Derrota del Herbalife Gran Canaria en la EuroCup

Con AJ Slaughter y Javi Beirán saliendo de inicio, el Herbalife Gran Canaria recibía a MoraBanc Andorra en una cita europea de vital importancia. Tras dos derrotas en dos partidos en el Top16, los de Fisac necesitaban vencer para apurar sus opciones de clasificarse a los cuartos de final de la competición. La puesta en escena de MoraBanc Andorra fue mejor. Oriol Paulí, que volvía a casa por segunda vez, firmó los primeros cinco puntos del choque. Se le unió Jeremy Senglin para sellar un parcial de 0-7 de salida. El ‘Granca’ tardó en carburar en ataque y, cuando lo hizo, tuvo que encomendarse a AJ Slaughter, el único jugador claretiano con la inspiración necesaria. Anotó los primeros siete puntos del equipo (7-8, minuto 4) y fue protagonista del arranque isleño. Sin embargo, cometía su segunda falta personal pronto y el Herbalife Gran Canaria debía buscar otra referencia ofensiva. Los de Porfi Fisac, que también se habían activado en defensa, siguieron con la remontada poco a poco. Ambos equipos sufrían para anotar tiros exteriores liberados, pero el Herbalife Gran Canaria hacía un mejor trabajo a la hora de cargar el rebote. Stevic, primero, y Costello, después, facilitaron varias segundas oportunidades. El americano retornó tras una larga lesión como si no hubiera pasado tiempo alguno. Cinco puntos seguidos suyos (16-14, minuto 9) permitieron a los isleños ponerse por delante. La renta llegó hasta los cuatro puntos, pero Sergi García apretaba el marcador antes del término del primer cuarto (18-17). Sean Kilpatrick y Stan Okoye abrían fuego en el segundo acto con dos buenas canastas individuales. Los amarillos, en cuestión de un minuto, estiraban la ventaja hasta los cinco puntos. Sin embargo, al ‘Granca’ se le hizo de noche en ataque y MoraBanc Andorra, poco a poco, fue recuperando la distancia en el marcador. Dos tiros libres de Paulí (22-25, minuto 14) culminaban un parcial de 0-8 que ponía en vanguardia a los de Ibón Navarro. El conjunto andorrano, que tenía en Olumuyiwa su faro en ataque, no ampliaba su ventaja ante un Herbalife Gran Canaria trabajador y con oficio para contrarrestar los malos porcentajes. Dimsa, con cuatro puntos consecutivos, le daba la vuelta a un marcador (29-28, minuto 17) bajo que mostraba a las claras la igualdad y la dureza con la que estaba transcurriendo el choque. Gielo y Beirán intercambian triples, pero los andorranos cerraban la primera mitad por delante (32-33).

Tuvo que fallar Herbalife Gran Canaria hasta 14 triples para convertir el primero. La mejora en ese aspecto se antojaba clave en un choque que estaba desarrollándose con suma igualdad. Quien empezaba dando primero, sin embargo, era MoraBanc Andorra. Jelinek, casi inedito por problemas de faltas en la primera mitad, anotaba sus primeros cuatro puntos en minuto y medio de tercer cuarto. Sin embargo, el ritmo anotador seguía siendo bajo y AJ Slaughter, con un triple, apretaba las cosas (35-37, minuto 23). El partido se vio interrumpido durante varios minutos por un problema con la mesa de estadísticas. Tras el parón, los amarillos fueron capaces de ponerse por delante en el marcador gracias a una buena asistencia de AJ Slaughter finalizada por Stevic, y a dos tiros libres acertados por el americano. El partido, no obstante, siguió por los mismos derroteros de igualdad y baja anotación, con continuas alternancias en el luminoso. Lo hizo, eso sí, con un MoraBanc Andorra que empezaba a entonarse en el lanzamiento exterior con triples de Paulí y de Gielo, que transformó hasta cuatro de forma consecutiva. Los aciertos desde el perímetro hacían que los visitantes encarasen el último cuarto por delante (47-54). La ventaja andorrana llegó a los dobles dígitos en el arranque del acto definitivo. El parcial de los chicos de Navarro fue de tan solo cuatro puntos (47-58, minuto 33) mientras el ‘Granca’ tenía que esperar casi tres minutos para sumar sus primeros tantos por mediación de Stevic. Sin embargo, esa canasta cimentaba un parcial de 6-0 que obligaba a Ibón Navarro a pedir tiempo muerto (53-58, minuto 35) para intentar parar la buena reacción de los hombres de Porfi Fisac. Clevin Hannah reactivaba a los suyos tras el tiempo muerto anotando de tres. El equipo amarillo no le perdía la cara al choque y seguía nadando a contracorriente para recortar distancias. AJ Slaughter asumía galones (59-61, minuto 37) y lideraba la remontada claretiana. El internacional polaco, desde el tiro libre, ponía a uno a los locales. El ‘Granca’ llegó a tener bola para ponerse por delante, pero el ataque no acabó en canasta. Hannah, en las siguientes posesiones, se puso la capa de héroe para sumar cinco puntos (60-66, minuto 39) y poner tierra de por medio con minuto y medio. La diferencia fue demasiada para un Herbalife Gran Canaria que lo peleó, pero que no pudo evitar sufrir la tercera derrota del Top16.