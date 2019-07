Astou Ndour: "Domingo y Begoña son mis padres blancos"

No hay descanso para Astou Ndour, que el pasado domingo consiguió ganar el Eurobasket con España y, además, hacerse con el reconocimiento como MVP del torneo. La jugadora nacida en Senegal ya está viajando a Chicago, para disputar la WNBA en las filas de las Chicago Sky.

La canterana del CB Islas Canarias no tuvo ninguna duda en recordar sus años formativos en la isla, de la mano de Domingo Santana y Begoña Santana, alma y corazón del histórico club insular. "Domingo y Begoña son mis padres blancos, como les digo siempre. Desde que llegué a Gran Canaria me acogieron como si fuera una hija. Nunca me faltó de nada. Entrenando desde la mañana, porque veían algo dentro de mí que yo no sabía que tenía. Siempre trabajando juntos mañana y tarde y todo lo que he conseguido es gracias a la confianza que me dieron desde el primer día", expresó en una entrevista concedida al gabinete de comunicación del club.

La jugadora originaria de Dakar no lamenta el hecho de terminar el Europeo y viajar de inmediato para Estados Unidos. Todo lo contrario. "No tengo vacaciones para estar con mi familia y mis amigas pero este sacrificio es el que me está permitiendo conseguir estos éxitos", subrayó.

Título con España.

La jugadora formada en la isla muestra su orgullo de pertenecer a una generación ya emblemática en el baloncesto nacional. "Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo, que lleva muchos años juntas sacrificando cosas. No tengo palabras para este momento, encima siendo nombrada MVP. La humildad fue clave en este campeonato. Hemos entrado a todos los partidos sabiendo que iba a ser muy difícil. Sabíamos que teníamos que ser un equipo dentro y fuera de la cancha", manifestó.

Sobre sus próximos pasos, cautela: "Sigo paso a paso. Sin nada de prisa. Todo lo que tenga en frente si puedo lograrlo lo haré. Afrontando cada reto que se me ponga delante", señaló.