Álex Fernández, jugador del CV Guaguas Las Palmas: "Contamos con un equipo muy compensado"

Álex Fernández, uno de los fichajes del CV Guaguas Las Palmas para la temporada 2020-2021, analiza como ve la próxima campaña y los objetivos que tendrá el equipo. "Todo el mundo conoce lo que logró hacer en su momento Juan Ruiz como presidente de aquel mítico Guaguas, considero que fue algo inolvidable para todo el voleibol español y soy plenamente consciente de ello aunque a mí no me tocó vivirlo en aquel momento porque era muy pequeño. A mis 33 años soy consciente de todo lo que me cuenta la gente y además estoy muy ilusionado porque después de estar 7 años fuera de casa, jugando en la península y aunque es cierto que me ha ido muy bien profesionalmente, tenía una espinita clavada dentro que me pedía regresar a casa".

Además señala que ha hablado con el presidente y con el entrenador del equipo "he tenido mucho contacto durante estas semanas tanto con Sergio como con Juan, además he tenido alguna que otra conversación con alguno de los jugadores del equipo. En todo momento me han preguntado por la evolución de la rodilla, sobre los entrenamientos que estoy realizando". Sobre el objetivo del equipo, Álex Fernández indicó "me encantaría que los jugadores que formamos parte de este nuevo proyecto podamos reeditar los éxitos del voleibol canario que tuvo el Guaguas con hombres de la talla de Sergio Camarero o de Paco Sánchez Jover; conseguir que al igual que pasó con ellos que se nos conozca y que podamos ganar muchos títulos. Uno busca meter un poco el pie en la historia del voleibol y que se me recuerde por ello".