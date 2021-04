Vuelve la polémica: ¿Ría del Eo o de Ribadeo?

El Instituto Geográfico Nacional ha comenzado a tramitar la solicitud del Principado de Asturias para que se oficialice el nombre de “Ría del Eo”, lo que ha provocado la inmediata reacción del alcalde de Ribadeo, que se opone rotundamente. “Las rías deben llevar el nombre de la población más importante”, asegura Fernando Suárez, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), “esa es Ribadeo”

En estos momentos, el Estado usa el topónimo de “Ría de Ribadeo” para referirse al estuario que separa Asturias y Galicia, pero el Principado ha solicitado el cambio a “Ría del Eo”, en cumplimiento a la proposición no de ley que el Parlamento asturiano aprobó a finales de 2019, a propuesta del Partido Popular.

La oficialización de topónimos que afecten a más de una comunidad autónoma es competencia de Instituto Geográfico Nacional, que ya ha recibido el informe que ha preparado la Dirección General de Política Lingüística del Principado, en que se recogen numerosas pruebas del uso de “Ría del Eo” en textos administrativos y legislativos, eruditos, insititucionales, históricos, periodísticos, literarios o cartográficos.

Los argumentos de Asturias no convencen al alcalde de Ribadeo. Fernando Suárez se ampara en tirando de ejemplos: “No es Ría del Verdugo, sino Ría de Vigo; no es Ría del Sella, sino de Ribadesella”, por lo que, a su juicio, “no es Ría del Eo, sino de Ribadeo”.

Suárez insiste en que todas las rías del Cantábrico “llevan el nombre de la población histórica más importante”, pero desde la vertiente asturiana discuten que esa sea Ribadeo.

El alcalde de Vegadeo, Cesar Álvarez, del PSOE, recuerda en COPE que “la población más importante en su día fue Castropol”. Por tanto, con el argumento de Suárez, habría que llamarla “Ría de Castropol”.

El alcalde asturiano, reconoce que estas polémicas sobre la denominación “tienen un alto contenido emocional”, pero deja claro que “para nosotros siempre fue, y será, Ría del Eo”.