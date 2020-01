La Universidad de Oviedo adelanta un día la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, festividad que se conmemora el 28 de enero, día de nacimiento del teólogo y filósofo católico. Un acto en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo en el que el rector, Santiago García Granda, entrega los Premios Extraordinarios de Doctorado del curo 2017-18 y los Premios Especiales de la Facultad de Derecho del curso 2018-19. Acto que incluye un conferencia de Salvador Moncada, médico y miembro de The Royal Society, Royal College Of Physicians y de la Academy Of Medical Science. En 1990 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto con Santiago Grisolía.

Pocos recursos humanos

Una de las prioridades de la Universidad de Oviedo, según recalcaba el rector en su discurso debe de pasar por mejorar los procesos de gestión de la investigación, aprovechando sinergias con el gobierno autonómico a través del programa de retorno de talento y de las misiones, para obtener financiación y desarrollar líneas de investigación específicas orientadas a la transición ecológica, como la economía circular, la descarbonización o la lucha contra las especies invasoras y así afrontar el reto demográfico de forma interdisciplinar y desde una perspectiva académica. En este sentido, las carencias son por la falta de personal en el departamento de informática que permita gestionar proyectos de investigación.

Campus universitario

Por otro lado, el rector ha vuelto ha hacer hincapié en la necesidad de unificar facultades en los terrenos del Cristo-Buenavista, ahora que la justicia quiere tener sus sedes en Llamaquique. En este sentido, García Granda, señala que hay que hablar para elaborar un buen plan para desarrollar el proyecto presentado en su momento o uno nuevo modificado para que la Universidad pueda tener unas instalaciones dignas.