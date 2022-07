Tsunami Xixón vuelve con nueva ubicación

El Festival Tsunami Xixo?n estrena ubicación esta edición, que se celebrará entre el 28 y el 30 de julio en el Parque de los Hermanos Castro, según ha anunciado este lunes el director del certamen, Ramo?n Noguera.

El Tsunami es el primer evento multitudinario que se celebrará en este parque situado en las inmediaciones de la playa de San Lorenzo que se encuentra en una compleja situación administrativa ya que el plan general de ordenación (PGO) lo contempla como zona verde, si bien el contrato por el que se construyó el parque de tormentas lo señala como aparcamiento.

Dropkick Murphys, Airbourne,SKA-P o los asturianos Desakato actuarán en el escenario Vibra Mahou mientras que el segundo escenario llevará el nombre de una de las asistentes al festival Cristina Zapico

En esta edición el festival tendra? por vez primera un certamen de documentales musicales, “TSUDOCU”, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de julio en el Paraninfo de La Laboral con la proyección de “Nightclubbing: the birth of punk rock in NY”, “No somos nada. La Polla Records” y KTULU, Regreso al so?tano”.

Tsunami Xixo?n, que también estará presente también en el skatepark de Cimadevilla y la Plaza Mayor, busca ser cada vez más sostenible para lo que en esta edición ha colaborado en la fabricacio?n de todas sus lonas con una empresa que usa un barniz ecolo?gico que convierte en no-contaminante cualquier material cubierto por e?l.