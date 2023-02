Transportes cambia de versión sobre los nuevos trenes de FEVE: no eran grandes, sino demasiado pequeños

El escándalo de los trenes de FEVE que no cabrían en los túneles da un nuevo giro. El ministerio de Transportes, tras ocultar durante dos años que había problemas con el diseño de las nuevas unidades y pedir luego perdón cuando se destapó que no cabrían en los túneles, ahora cambia otra vez de versión: Según el secretario general de infraestructuras, Xavier Flores, los nuevos trenes no eran demasiado grandes, sino demasiado pequeños, por culpa de las nuevas normas de seguridad en los túneles.

Flores, que este miércoles se ha reunido en Santander con los consejeros responsables en materia ferroviaria y de movilidad de Cantabria y Asturias, ha reconocido que el problema con los gálibos se conocía desde que se empezó a trabajar en el contrato en 2021, aunque ha matizado que en ningún momento se iban a construir trenes "más grandes que los túneles", sino más pequeños, y ha subrayado que buscaban "el mejor posible".



Flores ha insistido en que, más allá de "chascarrillos y risas", no se ha fabricado ningún tren, no se ha diseñado ninguno que no fuera a entrar por un túnel y, sobre todo, "no se ha malgastado ni usado dinero público" en este proceso.

En relación al contrato con CAF para la construcción de estos trenes, que se firmó a finales de diciembre de 2020 con una inversión prevista de casi 200 millones de euros y un plazo de ejecución de 45 meses, ha explicado que ahora se plantea una "redefinición" del contrato con la encargada de construir los trenes.



Esa revisión, que confía en que esté para "mayo o junio", incluirá previsiblemente una revisión al alza de los precios debido a la inflación. Flores, prevé que los trenes de cercanías para Cantabria y Asturias lleguen en 2026, con un retraso de dos años, y ha pedido a la empresa adjudicataria un calendario para "saber si se pueden ajustar los plazos".



Además, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que el préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedido a Renfe para la compra de los trenes de ancho métrico está "asegurado" a pesar del retraso.



En la primera reunión de la mesa de seguimiento de este proceso han participado, además del secretario general y representantes del Ministerio, Adif y Renfe, los consejeros cántabros de Transporte, Javier López Marcano, y de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que es responsable también de movilidad, y también el titular asturiano de Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo.



Asturias y Cantabria han pedido que se preserve el contrato actual y sus objetivos, pero que "se acorten plazos al máximo" para que esos trenes lleguen cuanto antes a su tierra.



La aspiración de Asturias es que dentro de las posibilidades del contrato y, si fuese necesario con otros complementarios, el volumen total de trenes "sirva para completar las necesidades globales de la región", así como que haya "compensaciones" por este retraso.



Flores ha señalado que el Gobierno no central no se plantea licitar otro contrato. "Dentro de lo que quepa en este contrato, intentaremos maximizar las posibilidades".



Tras la reunión de este miércoles, los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, abordarán directamente la situación con la ministra de Transportes, Movilidad, Raquel Sánchez, en un encuentro que se celebrará en Madrid el próximo día 20.