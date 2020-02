¡No son un mito! ¿Cómo puedes conseguir billetes de avión baratos?

"Es muy fácil, sólo tienes que dedicar un poco de tiempo y siempre encuentras 'chollos'". ¿Cuántas veces te ha dicho esto un amigo y tú -por más horas que has echado y más páginas web en las que has navegado- no has encontrado ni un sólo vuelo tirado de precio? A todos nos ha pasado, pero... ¡Tu amigo tiene razón! Hay vuelos verdaderamente baratos y en COPE te vamos a dar unos cuantos trucos para conseguir que tus vacaciones sean un poco más baratas.

Los consejos típicos

No vamos a perder mucho tiempo en explicarte que si eres flexible con las fechas y horarios de tu viaje, te ahorrarás unos cuantos euros. Tu viaje también será más barato si no facturas maletas o incluso, si buscas entre los distintos aeropuertos que tienen grandes ciudades (como París o Londres) para comparar qué billetes son más baratos. Hemos decidido darte otros consejos que, quizás, nunca habías oído.

Utiliza comparadores

Hoy en día, hay páginas web especializadas para comparar precios de casi todos: seguros, tarifas de móvil, de luz, hoteles... Y cómo no: de vuelos. Skyscanner, eDreams o Momondo son algunos de ellos. Sólo tienes que introducir las fechas de tus vacaciones y los aeropuertos de salida y destino. Una vez hayas localizado el vuelo que te interesa, entra en la página web de la aerolínea, compra los billetes... ¡Y piensa en lo que vás a meter en la maleta!

¡Separa los vuelos de ida y vuelta!

A diferencia de lo que podemos creer, comprar los billetes de ida y vuelta no siempre es la opción más barata. Busca, investiga y compara si reservando por separado el itinerario del comienzo y el del final de tus vacaciones puedes ahorrar algo de dinero. ¡Sólo vas a perder unos minutos y puedes ganar unos eurillos!

No te cierres a hacer escalas

No te vamos a negar que un vuelo directo es más comodo, pero... ¡Estás de vacaciones! Puedes disfrutar de un descanso de un par de horas en un aeropuerto: estirar un poco las piernas, tomarte un café, visitar las tiendas del duty free, revisar la guía de tu destino de vacaciones, perfeccionar tus planes o disfrutar de un buen libro. Esas dos o tres horas de escala suponer un ahorro considerable en el precio del vuelo.

Borra las cookies de tu navegador

Tu ordenador 'memoriza' las páginas por las que navega y si estás buscando vuelos, las páginas de las aerolíneas saben que quieres irte de vacaciones y suben el precio de los billetes. Por eso, te recomendamos que borres las cookies de tu navegador o busques desde un dispositivo y compres desde otro. También puede ser útil que navegues en modo incógnito. Aquí te contamos cómo:

¿Cuándo comprar tu billete?

Los precios de los billetes varían en función de la oferta y la demanda: cuanta más gente busque y compre billetes por internet, más caros serán. ¿Y cuándo solemos preparar nuestras vacaciones? Durante el fin de semana. Evita comprar los billetes el sábado o el domingo y espera al lunes: las aerolíneas suelen lanzar alguna oferta que te puede venir muy bien. También es importante comprarlos con antelación. Las recomendaciones más extendidas apuntan que lo mejor es hacerlo con unos 2 meses de antelación para trayectos cortos y medios; y entre 5 y 7 meses para vuelos largos.