"Seremos más felices cuando nos demos cuenta de lo tontos que podemos llegar a ser"

Ha sido uno de los libros que más éxito ha cosechado en la Feria del Libro de Xixón 2020. En el certamen ha presentado Pachi Poncela su 'Te llamaré X', "un compendio sobre el ejercicio de la tontería". Es su primera novela y cuenta "la historia de un tipo que se sienta en un bar a contemplar la vida de otro, se siente fracasado y descubre la tontería como una manera de salir de su insignificancia. Él dibuja y mientras dibuja, escribe cosas sobre la vida de X. Pero lo que no sabe es que alguien muy cercano también escribe sobre la vida de él".

El libro va a compañado de dibujos del propio Pachi Poncela, pero "no son ilustraciones, forman parte de la acción; son dibujos como los que haces en los momentos en los que no te sientas a dibujar, sino que estás en una reunión o hablando con alguien y dibujas; esos dibujos no se pierden porque los guardas, los regalas... O te los roban, que me ha pasado", cuenta el autor en COPE.

A pesar del éxito en la Felix 2020, Pachi Poncela no se atreve a convencer a la gente a que se lea 'Te llamaré X' porque "los libros, te entran por el ojo o no te entran", explica. Eso sí, manda un mensaje a quienes aún no se han lanzado: "Que le den una oportunidad".