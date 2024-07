Récord de peregrinos en Oviedo: el albergue podría alcanzar la cifra más alta de su historia

Oviedo está experimentando un notable incremento en la llegada de peregrinos. Cada día, la capital asturiana se ve sorprendida con la presencia de estos caminantes, quienes recorren sus calles y se detienen en los lugares más emblemáticos. La Catedral de Oviedo se ha convertido en una parada obligatoria para todos, y tras la visita, los peregrinos disfrutan de la reconocida gastronomía local en los numerosos establecimientos hosteleros.





A pesar de que este año no es Jacobeo, el albergue de El Salvador ha registrado un aumento del 8% en la cifra de peregrinos que pernoctan en sus instalaciones, en comparación con el 2023. Este incremento refleja la creciente popularidad de Oviedo como destino en el Camino de Santiago, incluso entre aquellos que son nuevos en esta ruta.





Entre los peregrinos que han quedado encantados con Oviedo se encuentran Diego y Gerard. Aunque apenas han explorado la ciudad, ya se sienten impresionados por su belleza y hospitalidad. Iker, un peregrino recién llegado de Pamplona, ha cambiado su ruta original para incluir una visita a la capital asturiana. "Estoy haciendo el Camino del Norte, pero en vez de seguir por Gijón, he venido a Oviedo porque no lo conocía y de momento lo que he visto me ha encantado", asegura.









El siguiente paso en el camino para muchos peregrinos es acercarse al albergue de El Salvador, donde este año se está notando un incremento significativo en el número de personas que eligen pernoctar. Pablo Sánchez, director del albergue, ha asegurado en con COPE que el número de peregrinos ha superado con creces al del año pasado.





"Durante los meses de julio, agosto y septiembre, que son los de mayor afluencia de peregrinos, el albergue ha recibido hasta el momento a 2.364 caminantes. De estos, 782 eran españoles y 1,582 extranjeros, lo que refleja la creciente popularidad del Camino de Santiago a nivel internacional," ha afirmado Sánchez.





Este incremento no solo subraya la relevancia del albergue de San Salvador como un punto clave de descanso en la ruta, sino también la atracción que de Asturias está ejerciendo sobre los peregrinos de todo el mundo.