Pillado en el examen de conducir "copiando" con dispositivos electrónicos

Un aspirante a sacar el carné de conducir en Asturias se enfrenta a una multa de 500 euros y a la imposibilidad de volver a presentarse a la prueba teórica en un plazo de seis meses tras haber sido pillado "copiando" con la ayuda de dispositivos electrónicos no autorizados.



Según informa la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, los hechos fueron detectados este miércoles mientras se realizaba una prueba teórica para la obtención del permiso de conducir.



El hecho se detectó por funcionarios de la Jefatura de Tráfico en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT), con motivo de las acciones preventivas encaminadas a erradicar la obtención del permiso de conducción de forma fraudulenta.



La modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado 21 de marzo tipifica como infracción muy grave, sancionada con 500 euros, el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos.



Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del permiso en el plazo de 6 meses.