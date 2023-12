El convenio de La Vega continúa dando pasos. Lentos, pero seguros. Este jueves, uno de los importantes. Después de meses de negociaciones y de configurarlo mano a mano entre tres administraciones de distinto color político, el pleno municipal ha dado la aprobación inicial para que Oviedo recupere ese espacio de más de 100.000 metros cuadrados y comience su desarrollo. El apoyo no ha sido unánime, pero sí mayoritario. El Principado también ha dado este jueves luz verde.

El acuerdo incluye la construcción de un millar de pisos de vivienda pública destinados a jóvenes en los terrenos del Ministerio de Defensa. También albergará equipamientos públicos y culturales, amplias zonas verdes y un polo de desarrollo económico y tecnológico. El Principado va a adquirir por una cantidad entre los 4 y los 4,5 millones de euros la antigua nave de cañones para adecentarla e impulsar una bioincubadora.

Tras esta aprobación inicial, el convenio pasará ahora los trámites de información pública y de presentación de alegaciones durante un mes. La escenificación de la firma se espera que pueda darse a finales del mes de febrero o comienzos del mes de marzo. En ese momento, ya comenzará el desarrollo del mismo. Lo primero será abordar el planeamiento urbanístico. Nacho Cuesta, concejal de Infraestructuras, ya ha confirmado que hay una partida en los presupuestos de 2024 destinada a comenzar ese trabajo. El Ministerio de Defensa dispone de una década para desarrollar los 100.000 metros cuadrados edificables.

Satisfacción en el equipo de gobierno

El alcalde, Alfredo Canteli, no ha ocultado su satisfacción: "Es un momento excepcional para Oviedo. Quiero que Oviedo crezca y este es un paso muy importante que significa mucho para el futuro de la ciudad. Hubo que negociar mucho, todos cedimos y llegamos a un fin que es muy bueno para Oviedo. No gastamos nada, lo cogemos gratis para Oviedo". Canteli tiene varios objetivos para La Vega. Uno de ellos pasa por la creación de puestos de trabajo: "Tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer un desarrollo importante que genere empleo. Que Oviedo crezca económicamente. Dije que me obsesionaba que Oviedo estuviera lleno de gente y que la gente tuviera trabajo. Ya está lleno de gente y ahora tenemos que mejorar el tema laboral. Y esta es una oportunidad histórica".

Apoyo casi unánime

La aprobación contó con el apoyo de Izquierda Unida, ya esperado y anunciado, y del PSOE, que viró su posición respecto a la comisión de Urbanismo de la semana pasada. VOX, por el contrario, se ha mantenido en la abstención. El portavoz del PSOE, Carlos Llaneza ha explicado el apoyo, a la vez que asegura que presentarán alegaciones: "Estamos donde hemos estado siempre. Hemos ido diciendo que no a determinadas cosas hasta que más o menos estamos donde queríamos estar. Es una oportunidad para Oviedo, pero se puede hacer mucho mejor". El punto de fricción ahora parece que podría situarse en el vial que cruce el recinto para entrar a la ciudad. Es una de las apuestas del equipo de gobierno para alejar el tráfico de la zona de San Julián de los Prados, donde quedaría una gran zona verde en lo que ahora es la autopista. El PSOE no comparte que el tráfico pase por el recinto de La Vega.

Gaspar Llamazares ha dejado la mano tendida al equipo de gobierno después de la aprobación: "Creemos que hay un gran reto. El equipo de gobierno tiene un margen de confianza amplio. Lo tiene porque hay un acuerdo institucional y político. Ahora tiene que hacer honor a ese margen de confianza concretando la protección del ámbito y los desarrollos urbanísticos que sean necesarios durante los próximos años".

VOX es el único grupo que no se ha sumado al apoyo, con unos motivos que ha explicado Sonsóles Peralta: "Todos somos conscientes de que algo hay que hacer. Desde nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, no nos gusta el acuerdo que ha alcanzado el equipo de gobierno".

Aprobación del Principado

El Principado, por su parte, también ha dado luz verde este jueves al convenio. Garantiza el compromiso de colaborar, en el ámbito de sus competencias, en materia de ordenación del territorio y urbanismo, medioambiente y patrimonio cultural y monumental, así como en la tramitación de los documentos necesarios para el desarrollo del ámbito de actuación. También adquirirá, mediante compraventa al Ministerio de Defensa, del terreno resultante de la reparcelación correspondiente a la nave del taller de cañones, junto con dicha nave. La compra se realizará en el plazo máximo de un año desde su inscripción registral y la tasación oscilará entre 4 y 4,5 millones. Además, el Principado asumirá la rehabilitación del inmueble.