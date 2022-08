Multan en Gijón a un conductor con movilidad reducida que acredita tarjeta de estacionamiento

José Fernando Moránes un vecino de Grado que tiene reconocida una discapacidad ydispone de la tarjeta europea de estacionamiento parapersonas con movilidad reducida que le permite el aparcamiento en cualquier ciudad de la UE sin ninguna restricción o, al menos, eso es lo que creía. El caso es que su autorización no es válida en Gijón porque el ayuntamiento que dirige la socialista Ana González dispone de un tarjeta propia para estos casos que tiene un coste de 45 euros al año.

El caso es que este vecino de Grado aparcaba recientemente en la Avenida Rufo García Rendueles en una zona de carga y descarga a eso de las tres de la tarde. La prohibición de aparcar en esta zona finaliza a la una de la tarde, con lo que a partir de esa hora se convierte en zona azul. Cual fue la sorpresa de este conductor cuando el vigilante que se encarga de vigilar la ORA le endosa una sanción de 90 euros por 'aparcamiento indebido'. José Fernando Morán se ha mostrado en COPE indignado porque 'ni yoni ningún otro conductor, sobre todo cuando no resides en la ciudad, tiene la obligación de conocer la normativa del Ayuntamiento' ni saber que dispone de una autorización propia previo pago anual.

"Es la primera vez que me ocurre un caso similar, cuando he conducido por gran parte de España y por algunos países de Europa, como Alemania, y nunca me sucedió nada igual", asegura este vecino de Grado. Es más, cuando le llegó el primer aviso de sanción acudió al aparcamiento en cuestión para cerciorarse de que la prohibición de aparcar por carga y descarga finalizaba a la una de la tarde, dos horas antes de haber dejado allí su vehículo.

Ya anuncia que va a recurrir esta sanción con la esperanza de que el consistorio gijonés reconozca su error, y que pueda servir además para que a otros conductores en sus mismas condiciones no les suceda lo mismo.