Multado dos veces en una hora por circular ebrio sobre un patinete en Avilés

La Policía Local de Avilés multa a un hombre de 45 años por circular con su patinete por una zona restringida al tráfico, en concreto por la Plaza de España. El agente al observar que se encontraba claramente bajo los efectos de bebidas alcohólicas le requiere para hacer la prueba pertinente a lo que se niega en rotundo. Como resultado se lleva una multa de 1000 euros. Esta denuncia lleva aparejada la retirada de seis puntos en el carnet, aunque en este caso no se aplica porque este tipo de vehículo no requiere permiso de conducir. No había pasado ni una hora cuando la Policía volvió a encontrárselo circulando de nuevo con su patinete por la acera de la Avda de Alemania. Tampoco en este caso se prestó a realizar la prueba de alcoholemia por lo que se llevó otra multa. En total 2000 euros.

Además la Policía municipal detenía a las 00:30 horas por un presunto delito de robo con fuerza a dos varones y una mujer de 47 y 45 años a los que sorprendieron accediendo al interior del recinto de un edificio en obras en la Calle de La Cámara y llevándose diverso material. Y a las 6:15 de la mañana detenía por un presunto delito contra la seguridad vial a una mujer de 42 años al ser sorprendida conduciendo un turismo por la Travesía de Los Canapés teniendo en vigor una prohibición cautelar de su permiso de conducir al serle intervenido por la autoridad judicial .