"Mientras yo sea alcalde, no habrá toros en Oviedo"

Desde que hace unos días la alcaldesa de Gijón, Ana González, anunciase que no prorroga la concesión de la plaza de toros de Gijón a la empresa encargada de su gestión, cerrando así la puerta a la celebración de corridas de toros, los ríos de tinto no han cesado de correr en torno a esta cuestión con opiniones, polémicas, denuncias llegadas desde todos los ámbitos. En Oviedo, el alcalde, y a raíz de la decisión de la alcaldesa de Gijón, ya había dicho en su momento que la ópera en Oviedo y los toros en Gijón, dejando clara su postura sobre esta cuestión trasladada a la capital. Este lunes, 23 de agosto, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Oviedo, José Luís Costillas, y a preguntas de los periodistas, de alguna manera, dejaba abierta la puerta a la celebración de futuras corridas de toros. El titular de Cultura manifestaba hace dos días primero habrá que hacer la plaza y luego ya se verá, será el público el que decida si quiere o no quiere toros. La cuestión ha quedado definitivamente zanjada por el alcalde de Oviedo. Alfredo Canteli, preguntado sobre las palabras de su concejal manifestaba que soy claro, mientras yo sea alcalde, en Oviedo no volverá a haber toros, vamos a reformar la plaza para un centro cultural, de espectáculos, incluso deportivos, pero no para corridas de toros, y eso tiene que quedar muy claro porque lo dice el alcalde de Oviedo.

Respecto al proyecto para la remodelación del coso ovetense, el alcalde señala que estamos con los pliegos, nunca estuvimos parados ni con esto, ni con el Palacio de los Deportes, lo que ocurre que todo es muy lento, se adjudicará en breve al equipo de arquitectos e ingenieros que tengan que diseñar el proyecto y a partir de ahí a trabajar conjuntamente con la Dirección General de Patrimonio.

Canteli también ha hecho referencia al polémico sorteo de las casetas para las próximas fiestas de San Mateo: lo que hicimos fue democracia pura y dura, eso es repartir los beneficios entre todos, y privatizar es lo que se hizo durante 38 años, concluye.